Afrin bombalı saldırısının failleri yakalandı

Suriye'nin Afrin ilçesinde 2 kişinin yaralandığı bombalı saldırının failleri düzenlenen operasyonla yakalandı.



Olay, 1 Ekim Perşembe günü Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde bulunan ElNayrouz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu iki sivil yaralandı. El Bab yerel kolluk birimlerince yapılan çalışma sonucu düzenlenen operasyonla saldırının failleri yakalandı.



Konuya ilişkin Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab yerel kolluk birimlerince 3 Ekim 2020 günü saat 14.00 sıralarında yapılan operasyonda, 1 Ekim 2020 günü saat 11.23 sıralarında Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde bulunan ElNayrouz kavşağında bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivilin yaralanması olayının faili olduğu değerlendirilen bir şahıs Afrin Yerel Kolluk Kuvvetleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu yakalanmıştır. Konuya ilişkin adli işlemler devam etmektedir” denildi.

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