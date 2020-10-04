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Fadıloğlu elde ettikleri kazanımları anlattı Fadıloğlu: “Milletimizin emanetini en iyi şekilde değerlendiriyoruz”

İHA

Fadıloğlu elde ettikleri kazanımları anlattı Fadıloğlu: “Milletimizin emanetini en iyi şekilde değerlendiriyoruz”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha önceden dışarıdan yapılan hizmet alımlarını minimuma indirmek adına attıkları adımların bugünlerde meyvesini topladıklarını söyledi. Fadıloğlu, “Milletimizin emanetini en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Amacımız kendimize yetecek bir yapı oluşturarak, halkımıza en kaliteli hizmeti en ekonomik şekilde sunmaktır” dedi.
Dışarıya olan bağımlılığı azaltmak ve kendilerine yetecek sürdürülebilir bir yapı oluşturmak adına çok önemli yatırımlar gerçekleştiren ve zaman içerisinde özellikle ekonomik olarak çok büyük kazanımlar elde etmeyi başaran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Kurumsal yapı ve sistematik işleyişin sağlanması adına ekip arkadaşlarımızla önemli başarılar elde ettik. Şu anda şahıslara değil, sisteme bağlı çalışma noktasında her taş yerine oturdu. Teknolojik imkan ve yenilikleri kullanarak vatandaşımıza verdiğimiz hizmet kalitesini arttırma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
“Ortak geleceğimizi en iyi şekilde tasarlamaya çalışıyoruz”
“Vatandaşlarımızın, yaşam kalitesine doğrudan etki eden projeler hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” diyen Rıdvan Fadıloğlu, kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasına büyük özen gösterdiklerinin altını çizdi. Şehitkamil Belediyesi olarak; ulaşım, çevre, sağlık, eğitim, kültürsanat, spor ve daha birçok alanda 7 gün 24 saat çalışmayı sürdürdüklerini kaydeden Fadıloğlu, “Şehitkamil olarak biz, çok büyük bir aileyiz. Kullandığımız kaynak, milletimizin kaynağıdır. Milletimizden gelen kaynağın 1 kuruşuna dahi halel getirmeden, milletimiz adına harcama yapıyoruz. Milletimizi, çağın ötesine taşıyacak hayallere ve vizyona sahip bir belediyecilik anlayışıyla ulaşım, çevre, sağlık, eğitim, kültürsanat, spor ve daha birçok alanda ortak geleceğimizi en iyi şekilde tasarlamaya çalışıyoruz. Şehitkamilliler, her şeyin en iyisine layık. Halkımızı, hak ettiği yeni projelerle buluşturmak adına tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Millete hizmeti, kendisine düstur edinmiş bir anlayışla bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza aynı aşk ve şevkle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
“Kaynağı ve zamanı en verimli şekilde kullanıyoruz”
Elde edilen kazanımlara ilişkin açıklamada bulunan Rıdvan Fadıloğlu, “Göreve geldiğimizde belediyenin neredeyse tüm işleri dışardan hizmet alımı yoluyla yapılıyordu. Ekip arkadaşlarımızla yaptığımız istişare sonrası farklı müdürlüklerimizi ilgilendiren çalışmalar yaptık. Yaklaşık 4 yıl önce çok nitelikli Makine İkmal Kompleksini inşa ettik. Yaptığımız çalışmalarla hem arıza oranlarımız hem de giderlerimiz azaldı. Şu anda Makine İkmal Kompleksi’nde dışarıdan hemen hemen hizmet almadan her türlü işlemlerimizi yapabiliyoruz. Dışarıdan aldığımız hizmet, şu an sadece yüzde 3. Yüzde 97, tüm işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Göreve başladığımız dönemde belediyenin kullandığı çiçek ve bitki türleri de ihale yoluyla alınıyordu. İnşa ettiğimiz Peyzaj Bitkileri Üretim Serası ile artık, çiçek ve bitki türlerini kurduğumuz serada kendimiz yetiştiriyoruz. Eldeki kaynağı ve zamanı en verimli şekilde kullanıyoruz. Türkiye’de imal edilen bir makineyle birlikte günlük 200 bin tohumu direkt toprakla buluşturacak bir imkana kavuştuk. Bu şekilde hem ekonomik bir değer elde etmiş olduk hem de yemyeşil, rengarenk bir Gaziantep’i, Şehitkamil’i milletimizin hizmetine sunma imkanı bulmuş olduk. Daha sonra ürettiğimiz bitkileri vatandaşımızın da alabileceği Bitki Satış Merkezi’ni kurduk. Mevsimlik çiçek, çalı grubunun yanı sıra saksı çiçekleri ile bahçe bakım, sulama ve bahçe düzenleme malzemelerimizin satışını yaparak vatandaşımızın da en uygun maliyet ile ürettiğimiz bitkilerden faydalanmasına olanak sunuyoruz. Ayrıca, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz atölyelerimizde, kent mobilyalarımızı kendimiz yapıyoruz. Kurduğumuz tesiste uygulanan emprenye işlemi sayesinde kullandığımız ahşap malzemeler, en ağır şartlarda bile yüksek hizmet ömrüne sahip oluyor. Zamanla yıpranan kent mobilyalarını da gerekli revizyon işlemlerinden geçirerek tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz. Kullandığımız tüm malzeme ve parçalar, barkod sistemi ile kayıt altına alınarak kullanılıyor. Özellikle son dönemde fosil yakıtla çevreye verilen zararı minimum seviyeye indirmek ve belediyemizin kuruluş olarak yenilenebilir enerjide öncü olmasını sağlamak adına hizmet binalarımızın çatılarına güneş enerji panelleri yerleştiriyoruz. Böylelikle gerekli enerjiyi, doğaya ve ülke ekonomisine zarar vermeden elde etmiş oluyoruz” diye konuştu.

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