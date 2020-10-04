3 ayaklı dünyaya gelen köpek, korumaya alındı



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 3 ayaklı olarak dünyaya gelen ve bakımı askerler tarafından yapılan 'Eksik' ismi verilen köpek, korumaya alındı.

İslahiye'de konuşlu 106'ncı Topçu Alayı Komutanlığı kışlasında kalan bir köpek, 4 ay önce yaptığı doğum ile 6 yavru dünyaya getirdi. Ancak, yavru köpeklerden birisi 3 ayaklı olarak doğdu. Mehmetçikler 4 ay baktıkları doğuştan ön sağ bacağı olmayan 'Eksik' adı verilen köpeği, İslahiye Belediyesi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi barınağına teslim etti.

Sağ ön bacağı olmadan dünyaya gelen köpeği korumaya aldıklarını anlatan barınak sorumlusu Bekir Şentürk, "Yavru köpeğimizi askerlerimiz getirdi. Mehmetçik yavru köpeğin 3 ayaklı olduğunu söyleyince şaşkınlık yaşadım. 'Eksik' ismi verilen köpeğimizle barınağımızda diğer köpeklerden ayrı, özel olarak ilgileniyoruz"dedi.

Barınakta görevli veteriner hekim Bülent Durna ise durumun nadir görüldüğünü ifade ederken, protez veya farklı aparatlar ile elde edilecek yürüteç ile köpeğin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-10-04 13:04:09



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