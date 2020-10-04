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(Özel) İslahiye’nin lezzetli üzümleri bin bir zahmetle pekmeze dönüşüyor

İHA

(Özel) İslahiye’nin lezzetli üzümleri bin bir zahmetle pekmeze dönüşüyor

– Üzümüyle ünlü İslahiye Ovası'ndan toplanan üzümler, 3 günlük yoğun bir süreçle üzüm pekmezine dönüşüyor. Üzüm hasadından memnun olan üreticiler, 10 kilo üzümden elde edilen 1 kilo üzüm pekmezini 50 TL'den satıyor.
Gaziantep’in üzümüyle ünlü ilçesi İslahiye’de üzüm hasadında sona yaklaşıldı. Bağ bozumuyla ayrılan pekmezlik üzümlerden doğal üzüm pekmezi yapılmaya başlandı. Pekmez yapımı ilk olarak toplanan üzümlerin özel hazırlanan çuvalların içine konup, havuzlarda ezilerek suyunun çıkartılmasıyla başlıyor. Çıkarılan üzüm suyu harlı ateş üzerindeki bakır kazanlarda yaklaşık 6 saat kaynatılıyor. Bir süre soğutulan üzüm suyu süzülerek tekrardan 8 saat süreyle kaynatıldıktan sonra pekmez haline geliyor. Bin bir zahmetle tamamen doğal yöntemlerle üretilen üzüm pekmezinin yapımını anlatan Muhittin Yıldırım (61), yurt içinde ve dışında pek çok noktaya gönderdikleri pekmezi kilosu 50 liradan sattıklarını söyledi.

“Üzümün pekmeze dönüşmesi 3 gün sürüyor”
Bağ bozumu esnasında ayırdıkları üzümleri pekmeze dönüştürdüklerini belirten Yıldırım, üzümün pekmeze dönüşümünün aşamalarını şöyle anlattı:
“İlk olarak üzümü yıkıyoruz. Ardından üzerine beyaz toprak serpiyoruz. Ardından çuvallar içine koyup havuz içine alıyoruz. Havuz içinde çuvalları tepeleyerek üzüm suyunu çıkartıyoruz. Çıkan suyu kazana ekliyoruz. Kazanda iki defa kaynattıktan sonra pekmez haline geliyor. Bağın bozumu 2 gün sürüyor. Tepelemesi 5 saat sürüyor. Kaynatma ve damızlık çalma işlemleri de bir günü buluyor. Yani üzümün pekmeze dönüşmesi yaklaşık 3 günü alıyor.”

“Pekmez tamamen doğal”
Yapılan işe göre biçilen fiyatın pahalı olmadığını aktaran Yıldırım, pekmezin kilosunun bu yıl 50 liraya satıldığını söyledi. Bu sene üzüm rekoltesinin gayet iyi olduğunun altını çizen Yıldırım, “10 kilo üzümden 1 kilo üzüm pekmezi elde ediyoruz. Ben her yıl 400 ile 500 kilo üzümümü pekmez yapıp eşime dostuma hediye ediyorum. Bir kısmını da satıyorum. İnsanların doğal beslenmesine katkım olsun istiyorum. Hem kara üzümden hem de yeşil üzümden pekmez yapıyoruz. İkisi de çok lezzetli oluyor. Geriye kalan pekmezi de kış için kendimize kaldırıyoruz. Pekmezi tamamen doğal yöntemlerle yapıyoruz. Hiçbir katkı maddesi içinde bulunmuyor” diye konuştu.

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