GSO-MEM’den ücretsiz solar enerji fizibilite fırsatı

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile birlikte yürüttüğü REMI Projesi kapsamında konut, site, işyeri, fabrika sahipleri ve kamu kurumu binaları için ücretsiz solar enerji fizibilite raporu hazırlayacak.

GSOMEM bünyesinde güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik eğitim alan kursiyerler, girişimci olma yönünde ilerliyor. REMI Projesi kapsamında solar eğitimi alan kursiyerler arasından seçilen 30 başarılı isim, girişimcilik ve start up kurma eğitimlerinin yanı sıra konut, işyeri, fabrika ve kamu kurumlarına yönelik fizibilite raporu hazırlama eğitimleri alacak. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler danışmanlarının koordinasyonunda yürütecekleri 10 günlük saha çalışması sırasında isteyen bina sahiplerine ücretsiz olarak fizibilite raporu hazırlayacak.

BAŞVURULAR GSOMEM’E YAPILACAK

Sınırlı sayıda bina için yapılacak ücretsiz fizibilite çalışmasından yararlanmak isteyen bina sahiplerinin GSOMEM’in www.gsomem.com.tr adresli web sitesinden BAŞVURU FORMUNU doldurup info@gsomem.com.tr adresine göndermeleri gerekiyor. Başvurular 16 Ekim 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

SINIRLI SAYIDA FİZİBİLİTE YAPILACAK

GSOMEM, gelen talepler arasından değerlendirme yapıp sınırlı sayıda yapı sahibine bu hizmeti ücretsiz olarak verecek. Hazırlanacak fizibilite raporu sayesinde bina sahipleri güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik solar

panel yatırım maliyetini ve yatırımın getireceği faydaları öğrenmiş olacak.

HANGİ TÜR YAPI SAHİPLERİ BAŞVURACAK?

GSOMEM’in ücretsiz solar enerji yatırımı fizibilite raporu hizmetine, binalarına solar panel kurmak isteyen özel konut, konut sitesi, işyeri, fabrika sahipleri ve kamu kurumu binası yönetimleri başvurabilecek.

REMI PROJESİ NEDİR?

Gaziantep Sanayi Odası, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliği ile yürüttüğü GIZREMI projesi ile güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi eğitimleri vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Güneş Panelleri ve Fotovoltaik sistemleri Kurulum Bakım ve Onarımı" müfredatına uygun olarak gerçekleştirilen proje kapsamında çok sayıda Türk ve Suriyeli kursiyere eğitim verildi.

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