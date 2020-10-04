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Fatma Şahin'e maymun şoku Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, marul vermek istediği maymunun taşlı saldırısına uğradı Bir başka maymun ise Fatma Şahin'in elindeki mikrofonu aldı, kolunu ısırmaya çalıştı

İHA

Fatma Şahin'e maymun şoku Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, marul vermek istediği maymunun taşlı saldırısına uğradı Bir başka maymun ise Fatma Şahin'in elindeki mikrofonu aldı, kolunu ısırmaya çalıştı

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Gaziantep Hayvan Bahçesi'nde oluşturulan ve açılışı yapılan şempanze adasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir maymunun taşlı saldırısına uğradı. Bir başka maymun tarafından elindeki mikrofonu alınan Fatma Şahin, kolunu ısırmaya çalışan maymundan ise refleksi ile kurtuldu.
Gaziantep Hayvanat Bahçesinde oluşturulan şempanze adasının açılışını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in hayvanat bahçesini ziyareti ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Fatma Şahin'in maymunlarla yaşadığı anlar kimi zaman korkuttu kimi zaman ise güldürdü.

Maymun maskeyi attı
Bakıcısının kucağından Fatma Şahin'in kucağına giden maymuna tıbbi maske takılmak istendi. Fatma Şahin'in kucağında bulunan şempanzeye bakıcılarının yardımıyla maskesi takıldı. Ama maskeden rahatsız olan maymun maskeyi çıkararak yere attı.

Mikrofonu şempanzeye kaptırdı
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ve açılış nedeniyle konuşma yapmak isteyen Fatma Şahin, elindeki mikrofonu şempanzeye kaptırdı. Bakıcısının kucağında bulunan şempanze Belediye Başkanı Şahin'in elinden çekerek aldığı mikrofonu önce kokladı, sonra da ısırmaya çalıştı. Şahin, ısrarlı çabası ile mikrofonu almayı başararak, konuşmasına devam etti.

İkinci saldırıdan da refleksi ile kurtuldu
Fatma Şahin'in konuştuğu esnada yanındaki bakıcının kucağında bulunan şempanzenin saldırısından da refleksi ile kurtuldu. Şempanze elindeki mikrofon ile konuşan Fatma Şahin'in kolunun kendisine yakınlaştığını görünce ağzı ile manevra yaptı. Şempanzenin hareketliliğini fark eden Fatma Şahin ise hemen kolunu çekerek, ısırılmaktan kurtuldu.

Bu kez mikrofonu yere attı
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasını tamamladıktan sonra, "Can bir selam ver" diyerek, mikrofonu yanındaki şempanzeye uzattı. Öfkeli maymun, eline aldığı mikrofonu bu kez ise yere attı.
Yaşanan olay gülüşmelere neden oldu. Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, “Çok güzel bir bahçedeyiz ve çok özel bir gündeyiz 4 Ekim günündeyiz. Hayvanlarımızı korumamız lazım. Bütün evren bize emanet. Canlılar bize emanet. Çiçeği böceği bize emanet. Bu emanetlerin gereğini yapmamız için Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın 4'üncü Gaziantep hayvanat bahçesindeyiz. Her hayvan sevildiğini hissetmek istiyor. Bütün emanetlere baktığımız zaman bu çalışmaları tamamlamamız gerekiyor. Bugün de şempanze adasını hep birlikte tamamladık ve açılışını yapacağız” dedi.

Marul vermek isterken taş yedi
Gerçekleştirilen açılışın ardından ise şempanze adasını gezen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin şempanzelerin bulunduğu kafesin önünde büyük şok yaşadı. Kafesten maymunlara marul vermeye çalışan Fatma Şahin, hırçın bir şempanzenin taşlı saldırısına uğradı. Maymunun fırlattığı taş kafesin demir korkuluklarına çarpması ile dağıldı. Şahin, dağılan taşın parçalarından ise anlık refleksi ile kurtuldu.

Şempanze adası
Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunan şempanze adasında 7 şempanze için yazlık ve kışlık olmak üzere 2 bölüm bulunuyor. Alttan ısıtmalı, 1,5 dönüm üzerine inşa edilen ve gebe kalacak olan şempanzeler için doğum odaları da bulunan camlı sistem şempanze adasının açılışı ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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