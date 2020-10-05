Gaziantep’te maske takmayan bin 108 kişiye ceza yağdı

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Gaziantep’te korona virüs tedbirlerine uymayan bin 108 kişiye ceza yağdı.

Gaziantep Emniyeti, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan bin 108 kişiye korona virüs tedbirlerini ihlal etmekten ceza yazdı. Ekipler ayrıca 163 işyerini denetleyerek kurala uymayan 1 işyerine de işlem uyguladı.

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