El Bab'da rejim askeri yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Valiliği, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye´nin El Bab kentinde, rejim saflarında askerlik yapan 1 kişinin yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandığını açıkladı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, El Bab kentinin Kabbasin kasabasında 1 rejim askerinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Elbab/ Kabbasin yerel kolluk birimlerince 05 Ekim 2020 günü saat 11.00 sıralarında Rejim güçlerinde askerlik yapan bir şahıs yakalanmış olup, yerel adli makamlarca gözaltına alınmıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-10-05 13:55:50



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