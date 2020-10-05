Gaziantep´te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!



Kadir GÜNEŞMustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Adil Taşdemir (49) ile Celal A. (23) çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Kalbinden bıçaklanan Adil Taşdemir yaşamını yitirirken, Celal A. ise karnından yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Osmangazi Mahallesi'nde boş arazide meydana geldi. Adil Taşdemir ile Celal A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Adil Taşdemir bıçak ile Celal A.'yı karın bölgesinden yaraladı. Celal A. da yanındaki bıçak ile Adil Taşdemir'i kalbinden bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı yaralılardan Adil Taşdemir, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

3 çocuk babası Adil Taşdemir'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Celal A.'nın hastanede tedavisi devam ederken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Mustafa KANLI

2020-10-05 14:14:16



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