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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazar İbrahim Tenekeci kendi tecrübelerini anlattı

İHA

Yazar İbrahim Tenekeci kendi tecrübelerini anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Medeniyet Söyleşileri’nin 7’nci programı “Kendine Yolculuk” başlığıyla yazar Saadettin Acar’ın moderatörlüğünde şair ve düşünür İbrahim Tenekeci’nin katılımıyla gerçekleşti. Programın sunuculuğunu ise Mehmet Açıkgöz yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı tarafından geçmişten miras alınan değerler ve kültürün yeniden canlanması için başlattığı Medeniyet Söyleşileri’nin 7’ncisi 2019 Necip Fazıl Şiir Ödülü sahibi şair, düşünür ve yazar İbrahim Tenekeci oldu. Moderatörlüğünü yazar Saadetin Acar’ın üslendiği, açık havada sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uygun şekilde düzenlenen izleyici bölümüyle Konuk Evi’nde gerçekleşen söyleşide insanın kendi iç dünyasına yolculuğu irdelenirken, pandemiyle değişen düşünce yapıları üzerinde duruldu. Öte yandan konuk İbrahim Tenekeci, şiirlerinde ele aldığı konular ve tarzı hakkında bilgi verdi, tarihten örneklere değinerek miras alınan medeniyet kodları üzerinde durdu.
Söyleşinin devamında izleyici sorularını yanıtlayan İbrahim Tenekeci, şair olmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu. Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ günün anısına Tenekeci ve Acar’a hediye taktim etti.
“Gençlerimizle şehrin maneviyatını canlandırmak istiyoruz”
Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Küçük Buhara olarak manevi ruhunu geleceğe taşımayı amaçladıklarını belirterek, “Gençlerimizle, sizlerin bu manevi güzelliğiyle bu şehrin maneviyatını canlandırmak istiyoruz. Geçen hafta çok güzel bir TEKNOFEST geçirdik. Teknoloji açığımızı onun üzerinden gideriyoruz. Beraberinde yaşamı cennete çevirmek, bu güzel ikilim oluşturmak için insanın ihtiyacı olan bütün bilgilerle donatmamız gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin, bu ilmin, bu medeniyetin emrindeyim” dedi.
“Amacımız kendi farkındalığını yaşayan gençler olmanız”
Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı Koordinatörü Ömer Faruk Ceylan ise “Medeniyet Söyleşileri” yoluna Gazişehir gençliği ile beraber çıktıklarının altını çizerek “Daha öncesinde kapalı ortamlarda, salonlarda gerçekleştirdiğimiz bu programı şimdi yıldızların altında yapma fırsatı bulduk. Sizlerden ricamız bu programlarda konuşulan burada kalmasın. Bu söyleşilerin bir amacı, kendi medeniyet değerlerine sahip kendi farkındalığını yaşayan gençler olarak yetişmenize vesile olması. Bu sebeple sizlere medeniyet kodlarımızın farkındalığına sebep olacak eserleri ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bu amacı taşıyan kompozisyon, makale, şiir yarışmaları düzenliyor, kamplar gerçekleştiriyoruz. Değerli yol arkadaşlarım büyük bir medeniyet, tarih geçmişimiz var. Bizler, bu sorumluluğun farkına varmalı, tarihi geleceğe taşıyacak köprü olmalıyız. Ayrıca sayın belediye başkanımıza özel bir başlık açmamız lazım. Bu çalışmaların önünü sonuna kadar açan, tüm imkânlarını bu uğurda feda eden Belediye Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kendisine gençlerle ilgili ne söylediysek tereddüt etmeden ne gerekse seferber etti. Tarihimizi, geleceğe taşımayı hedefleyen bu buluşmalarda emeği, gayreti, enerjisi yolumuzu hep aydınlatıyor.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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