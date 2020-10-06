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Hayvanat bahçesinin 'şımarık çocuğu'; şempanze Can

DHA

Hayvanat bahçesinin 'şımarık çocuğu'; şempanze Can


Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 5 yıl önce dünyaya gelen ve 'Can' ismi verilen yavru şempanze, bakıcıları tarafından bir bebek gibi büyütüldü. Ziyaretçilerin ilgi odağı olan Can, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e duyduğu sevgiyi ise zaman zaman sert yollarla gösteriyor.
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 5 yıl önce dünyaya gelen Can'a sevimliliğiyle hem hayvanat bahçesi çalışanları hem ziyaretçiler hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ilgi gösterdi. Kısa sürede hayvanat bahçesinin maskotu olan Can, aşırı ilgi nedeniyle de şımarık bir çocuk gibi büyüdü. Can, gördüğü zaman kucağına atlamak istediği Fatma Şahin'i diğer hayvanlardan da kıskanması ile gündeme geldi.
Yavru şempanze Can, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeni ile Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen törende de yine Başkan Fatma Şahin'e sevgi gösterilerinde bulundu. Fatma Şahin konuşma yaptığı sırada elindeki mikrofonu alan Can, ardından kendisini kucağına almayan başkanın koluna sarılmaya çalıştı. 
DAHA ÖNCE DE YAPTI
Can'ın, daha önce de hayvanat bahçesinin bir diğer sakinlerinden olan fil Gabi için 2018 yılında düzenlenen doğum günü kutlamasında Fatma Şahin'in kucağındaki tavşanları görünce kıskançlık yaşadığı, tavşanları yere atarak Şahin'in kucağına gitmek istediği belirtildi.
'CAN BİZİM ŞIMARIK ÇOCUĞUMUZ'
Gaziantep Büyükşehir Belediye Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Can'ın Başkan Şahin'i çok sevdiğini ve sevgisini gösterirken zaman zaman abartıya kaçtığını ifade ederek, "Can burada dünyaya geldi. Tüm çalışanlar onu çok sevdi. Adeta bir bebek büyütür gibi büyüttük. Can bizim şımarık çocuğumuz ve başkanımız Fatma Şahin Hanımı da çok seviyor. Sevgi gösterilerinde bulunurken abartı yapıyor. Sonuç olarak Can bir hayvan ve sevgi gösterirken aşırıya kaçabiliyor. Fatma Şahin başkanımızı diğer hayvanlardan da kıskanıyor. 4 Ekim günü de başkan hanım konuşurken mikrofonu elinden almaya çalıştı. Mikrofonlarla oynamayı seviyor Can. Bunu saldırı olarak nitelendiremeyiz. O bizim şımarık çocuğumuz ve onu bu şekilde seviyoruz."
Özsöyler, öte yandan Can gibi diğer şempanze ve maymunların hayvanat bahçesinde açılan ve Maymun Adası verilen geniş alanda yaşamlarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN
2020-10-06 09:51:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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