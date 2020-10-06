Afrin'de PKK/YPG'li teröristler bombalı araçla saldırdı: 4 yaralı

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör unsurlarından arındırılıp, özgürleştirilen Suriye'nin Afrin bölgesinde, PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 4 kişi yaralandı.

'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesindeki Suriye'nin Afrin bölgesinde, dün terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, patlamada yaralanan 4 kişiyi Afrin'deki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonrası çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yerel güvenlik güçleri, uzaktan kumanda kullanılarak, yapılan saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN

2020-10-06 10:35:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.