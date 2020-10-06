Afrin'de PKK/YPG'li teröristler bombalı araçla saldırdı: 4 yaralı

GAZİANTEP, (DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör unsurlarından arındırılıp, özgürleştirilen Suriye'nin Afrin bölgesinde, PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 4 kişi yaralandı.
'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesindeki Suriye'nin Afrin bölgesinde, dün terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, patlamada yaralanan 4 kişiyi Afrin'deki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonrası çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yerel güvenlik güçleri, uzaktan kumanda kullanılarak, yapılan saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN
2020-10-06 10:35:11
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