Gaziantep'te 1201 kişiye maske ve mesafe cezası

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan bin 201 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden bin 201 kişiye 900'er lira idari para cezası uyguladı. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine uymayan bir kişi de 3 bin 150 lira idari para cezası kesildikten sonra yurda yerleştirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-10-06 10:41:16



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