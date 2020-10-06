Kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, bir kişinin elinde baktığı telefonu kapkaç yöntemiyle çalan ve kameradan belirlenerek yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Tekstilkent Mahallesi´nde geçen cumartesi günü bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada elindeki telefon, motosikletli iki kapkaççı tarafından çalındı. Telefonu çalınan vatandaşın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik kameralarını incelemesinin ardından motosikletli 2 kapkaççının kimliği belirlendi. Kimliği belirlenen şüphelilerin adresine baskın düzenleyen polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüphelilerden birisi tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-10-06 11:20:41



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