Gaziantep FK'dan 10 transfer

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GAZİANTEP / DHAGaziantep Futbol Kulübü, 2020/2021 Sezonu transfer döneminde 10 futbolcuyu renklerine bağladı. 7 oyuncu ise kulüpten ayrıldı.

Kulübe katılan ve ayrılan oyuncuların bilançosu şöyle;

GELENLER

Cenk Enver Şahin (Serbest)

Çağlar Şahin Akbaba (Bursaspor

Alexandru Maxim ( Maniz 05)

Zvonimir Kozulj (Serbest)

Furkan Soyalp (Medipol Başakşehir)

Andre Felipe (Gremio)

Muhammet Demir (Medipol Başakşehir)

Kevin Mirallas (Royal Antwerp)

Amedej Vetrih (Çaykur Rizespor)

Nouha Dicko (Serbest)GİDENLER:

Olarenwaju Kayode (Shakhtar Donetsk (Kiralıktan döndü)

Bartlomiej Pawlowski (Slack Wroclaw (Bedelsiz)

Raman Chibsah (VfL Bochum)

Mugdat Celik (Kayserispor)

Bartlomiej Pawlowski (Slask Wroclaw)

Souleymane Diarra (Serbest)

Patrick Twumasi (Deportivo Alavés)DHA-Spor Türkiye-Gaziantep

2020-10-06 11:24:37



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