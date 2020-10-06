Gaziantep'te gençlerle hasbihal etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde bulunan ortaokul ve liseli öğrencileri için düzenlenen “Gençlerle Hasbihal” programı kapsamında Ahlak ve Maneviyat, Madde Bağımlığı ve Korunma Yolları, Temizlik (Genel Temizlik), Milli Tarih, Milli Şuur, Vatan Sevgisi ve Yüzme Kursu başlıklarından yola çıkılarak hem samimi bir sohbet ortamı oluşturulacak hem de eğitim verilecek.

“Eğitim Dostu Gaziantep” ve “Spor Dostu Kent” anlayışından hareketle pandemi sürecinde gençlerle kurduğu güçlüğü bağı koruyan Büyükşehir Belediyesi, lise ve ortaokul öğrencileri için motivasyon sağlayacak bir eğitim programını başlattı. Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Kampı’nda 5 ayrı öğrenci grubu olarak 4 hafta sürecek etkinliklerde; her grup için haftada 1 gün program yapılacak. Gruplar, toplamda 50 kişi olacak ve programın süresi 4 haftayı kapsayacak. Böylelikle 1 öğrenci, ay içerisinde 4 defa kampa giderek; Ahlak ve Maneviyat, Madde Bağımlığı ve Korunma Yolları, Temizlik (Genel Temizlik), Milli Tarih, Milli Şuur, Vatan Sevgisi ve Yüzme Kursu konularında eğitim alacak.

Burç Ormanı’ndaki Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Kampı’nda toplamda bin öğrenci eğitimlerden faydalanacak. Yeni Tip Korona virüs (Covid19) önlemleri çerçevesinde hijyen, mesafe ve maske tedbirleri alınarak eğitim süresini dolduracak öğrenciler için hem temel bilgiler sağlanacak hem de keyifli bir etkinlik yaşatılacak.

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