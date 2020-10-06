5 çocuk annesi intihar etti

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te, 5 çocuk annesi Rabia Y. (39) yatak odasının tavanına kendini iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, dün gece saatlerinde Burak Mahallesi'nde meydana geldi. Rabia Y., iddiaya göre 3 ay önce annesinin vefat etmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Rabia Y., gece yatak odasının tavanındaki demire çamaşır ipiyle kendini asarak yaşamına son verdi.
Eve gelen eşi tarafından cansız bedeni bulunan Rabia Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-10-06 15:36:23
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