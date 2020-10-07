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SANKO Üniversitesi SHMYO Öğrenci oryantasyon programı Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Sağlık hizmetinde temel olan ekip başarısıdır”

İHA

SANKO Üniversitesi SHMYO Öğrenci oryantasyon programı Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Sağlık hizmetinde temel olan ekip başarısıdır”

SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) 20202021 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Oryantasyon Programı ilk öğrencileriyle online olarak gerçekleştirildi.
Programın açılışında konuşan ve SHMYO’nun ilk öğrencilerine kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, “Üniversitemiz kurulurken amacımız her kademede hizmet verebilecek sağlık profesyoneli yetiştirmekti. Doktoruyla, hemşiresiyle, fizyoterapistiyle, teknisyeniyle sağlık hizmeti ekip çalışmasını gerektirir. Çünkü sağlık hizmetinde temel olan ekip başarısıdır” dedi.
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde hekimler, Sağlık Bilimleri Fakültesinde Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Bölümlerinde sağlık profesyoneli olan mezunların ülkemizin farklı bölgelerinde göreve başladıklarını belirten Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:
“Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde bugün eğitime başlayacak siz değerli gençler, önceliğin insan sağlığı olduğunu bilerek, insani değerlerin ışığında yetişeceksiniz. Sürekli gelişmek ve değişimlere uyum sağlamak zorundasınız. Okumaktan, sormaktan, araştırmaktan ve etik sınırlarınızdan taviz vermeden çözüm üretmenin yollarını aramaktan çekinmeyin.
Sizler için hazırladığımız eğitim ortamı yanında uygulamalı eğitimleri alacağınız hastanemiz ve ihtiyacınız olduğu her zaman ulaşabileceğiniz akademik ve idari kadromuzla eğitiminiz ve gelişmeniz için tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Eğitimizin hem verimli hem de keyifli geçirmenizi diliyoruz. Aramıza tekrar hoş geldiniz.”
Prof. Dr. Ayhan Özkur
SHMYO Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur ise “Sağlık alanında bir meslek seçerek, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde, insan için fedakarlığı ön planda tutuğunuzu ve gelişen bir bilim alanında her zaman öğrenmeye aday olduğunuzu gösterdiniz” diye konuştu.
SANKO Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Uzmanı olan Prof. Dr. Özkur, sağlık temalı vakıf üniversitesi olarak SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu seçen öğrencileri kutlayarak, şu bilgileri paylaştı:
“Yüksekokulumuz sağlık sektörünün ihtiyacı olan yüksek teknik bilgi ve donanıma sahip hem bilimsel hem de insani davranışları ile sağlık hizmetinde, doğru, anlayışlı ve aranan insan gücü yetiştirmek amacıyla dört bölümle eğitime başlıyor.
Binamızda eğitim vermeyi planlamıştık ancak salgın nedeniyle eğitime online başlamak zorunda kaldık.
Yüksekokulumuzda, her biri alanında yeterli bilimsel alt yapıya sahip ve deneyimli hocalarımızın vereceği teorik dersler ile mesleki bilgimizi attırıp pratik uygulama ve stajlarımızı Anadolu’nun en büyük vakıf hastanelerinden biri olan 600 yataklı hastanemizde gerçekleştireceğiz.”
Prof. Dr. Özkur, öğrencilerden beklentilerini şu şekilde özetledi:
“Sağlıkçı olarak ekip içerisinde ne kadar önemli görevler alacağınızı anlayarak eğitiminizi dikkatle sürdürmenizi, ihtiyacınız olan her türlü mesleki deneyimi edinmek için kısa eğitim döneminizde hocalarımız, üniversitemiz ve yüksek okulumuz olarak size sunduğumuz olanakları en iyi şekilde değerlendirmenizi umuyorum.”
Doç. Dr. Erdal Uysal
SHMYO Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdal Uysal, “20202021 Eğitim ve Öğretim Yılının hayırlı olmasını ve başarılar getirmesini dilerim” diyerek sözlerine başladı.
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı olan Doç. Dr. Uysal, bölüm ve eğitime yönelik şu bilgileri verdi:
“Ameliyathane Hizmetleri Programı’nda ameliyathaneye yönelik mesleki dersler teorik ve pratik olarak verilmektedir. İlk yıl bölüm teorik dersleri ve ortak dersler yer alırken ikinci yılda ise ağırlıklı olarak pratik derslere yer verilmiştir
Ameliyathanede kullanılan tüm alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesini, cerrahi ekibe malzeme sağlanmasını ve ameliyathane ortamının, ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesini sağlayan yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir. Bu programda öğrencilerimize teorik eğitimle birlikte, pratik eğitim ve ameliyathane ortamında tecrübe kazanma imkanı verilmesi de hedefleniyor.
Üniversite hastanemizde mikro cerrahi dahil tüm özellikli ameliyatların yapılabildiği, istenildiğinde ameliyatların kamera ile kaydedilebildiği ve uzaktan izlenerek eğitim yapılmaya uygun on adet tam donanımlı ameliyathane bulunmaktadır. Ameliyathane uygulamaları, ameliyathane teknolojisi ve mesleki temel teknikler ameliyathanelerimiz ve laboratuvarlarımızda uygulamalı olarak yapılacaktır.”
Bölüm mezunlarının, Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının ameliyathanelerinde, merkezi sterilizasyon ünitelerinde, endoskopi ünitelerinde, doğumhanelerde, diş ile ilgili tedaviler ve cerrahi işlemlerin gerçekleştirildiği birimlerde, cerrahi branş uzmanlarına destek vererek görev alabileceklerini kaydeden Doç. Dr. Uysal, “Öğrencilerimiz Üst Derece Programlarına Geçiş: YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik lisans programlarına dikey geçiş de yapabilir” ifadelerine yer verdi.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ
Görüntüleme Teknikleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ da “İlk öğrencilerimiz ve ilk mezunlarımız olacağınız için, yeriniz hep farklı olacak. Bölüm tercihleriniz için hepinizi tebrik ediyorum. SANKO Üniversitesi Ailesi’ne hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.
SANKO Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve SANKO Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Uzmanı olarak da görev yapan Dr. Öğr. Üyesi İkidağ, eğitim imkanlarına değinerek “SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde son teknoloji cihazlarla ihtiyaç duyduğunuz bütün temel ve ileri eğitim imkanına sahibiz. Bunun ne kadar büyük bir avantaj olduğunu ilerleyen dönemlerde yaşayarak göreceksiniz. Hayırlı olsun” dedi.
Dr. Öğr. Üyesi Betül Kocamer Şimşek
Anestezi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Kocamer Şimşek, ilk öğrencilerle online da olsa ders başı yapmanın mutluluk verici olduğunu bildirdi.
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve SANKO Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı da olan Dr. Öğr. Üyesi Şimşek, bölüm ve eğitimlerle ilgili öğrencilere şu bilgileri aktardı:
“Anestezi teknikeri olarak büyük sorumluluklar üstleneceksiniz. Çünkü doktor sorumluluğunda hastayı ameliyata hazırlayan, yaşamsal bulgularını takip eden, hasta mahremiyeti çerçevesinde hastayı sahiplenen, ameliyathanedeki cihazların kurulumu ve bakımını yapan, ameliyathane dışında anestezi ihtiyacı olan her yerde hastalara yine doktor kontrolünde anestezi veren sağlık çalışanları olacaksınız.
Hastanemizde her çeşit ve özelikte ameliyat yapılır. Anestezi ekipmanlarımız son teknolojidir, gerekli donanıma sahibiz. Bu kadar büyük imkanlara sahip bir hastanede, uzmanlardan alacağınız eğitimlerle, mezuniyet sonrası kamu ve özel tüm kliniklerde görev alabilirsiniz.”
Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz
İlk ve Acil Yardım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz, ilk öğrencilerle yeni eğitim öğretim dönemine başlamanın mutluluk verici olduğunu söyledi.
Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve SANKO Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, Acil Tıp Teknikerlerinin büyük görev ve sorumluluklar yüklendiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:
“Acil Tıp Teknikeri, hayati risk taşıyan hasta/yaralıya ilk müdahalede bulunarak, sağlık kuruluşuna güvenle ulaştırılmasını sağlayan sağlık personelidir. Hastanemizin Acil Servis Ünitesi her türlü müdahalenin yapılabildiği, hasta yoğunluğu olan ve bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler için uygun olanakları sağlayacak kapasitededir.”
Uzman bir kadro ve uygulama ağırlıklı eğitimlerle öğrencilere pratik kazandırılmasının da hedeflendiğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, mezun öğrencilerinin çalışma imkanları hakkında da bilgiler paylaştı.
“Birlikte geçireceğimizi dolu dolu 2 yılımız var” diyen Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.
Öğrenci İşleri Müdürü Naim Mert Öcal, Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin, Kütüphane Müdürü Serap Ağca, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Uzm. Klinik Psikoloğu Gözde Kıratlı ve Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl’ın birimleri hakkında bilgiler paylaştığı program tanıtım filminin izlenmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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