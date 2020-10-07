Gaziantep’te bir ayda 235 kişi tutuklandı

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Gaziantep’te Eylül ayında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yakalanan 235 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 01.09.2020 ve 01.10.2020 tarihleri arasında yaptığı operasyonlarla yakalanan 235 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kasten öldürme, yağma, cinsel suçlar, silahla tehdit, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti gibi suçlara karışan 235 kişi toplamda 775 yıl hapis cezası aldı.

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