Gazantep'te 985 kişiye 'koronavirüs' cezası

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GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirlenen 985 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerin dün de sürdüğü belirtildi. Polis ekiplerinin kent genelinde yaptığı denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 985 kişiye 900'er lira idari para cezası verildi. Denetimlerde, ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket ettiği saptanan 5 kişinin de 3150'şer lira ceza kesilerek yurda yerleştirildiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-10-07 11:35:08



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