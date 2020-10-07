Büyükşehir, işitme engelli bireylerin sesi olacak

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Sessizliğime Ses Ver” projesi kapsamında il genelinde bulunan işitme engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarda yaşadıkları iletişim zorluklarının önüne geçilerek yaşam kaliteleri artırılacak.

“Sessizliğime Ses Ver” projesi için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarda iletişim kuramayan işitme engelli vatandaşların sesi olunacak. Proje kapsamında hizmetten faydalanmak isteyen kişi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne gelerek kayıt oluşturacak, başvuru işlemlerini tamamlanmasının ardından verilen irtibat numarası aracılığıyla hafta içi 08.00 ila 17.00 saatleri arasında görüntülü arama yaparak destek alabilecek.

Öte yandan kayıt işleminin tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde hizmetten faydalanılırken, “Engelsiz Kent Gaziantep” anlayışıyla vücut bulacak bu projeyle binlerce işitme engelli bireyin hayatı kolaylaştırılmış olacak.

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