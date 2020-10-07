Güneydoğu'dan eylül ayında 175 ülkeye, 898,8 milyon dolarlık ihracat



Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, eylül ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 175 ülkeye, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.7'lik artış ile 898,8 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.

GAİB Başkanı Fikret Kileci, Eylül ayı verilerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracat verilerini açıklayan Fikret Kileci, koronavirüs salgını nedeniyle mart, nisan ve mayıs aylarında ihracatta yaşanan gerilemenin haziran ayından itibaren yeniden yükselişe geçtiğini söyledi. Eylül ayında ihracat rakamlarının bir önceki yıla göre artış gösterdiğini anlatan Kileci, "2019 yılının Eylül ayında 804 milyon 687 bin dolarlık ihracat yapılan bölgemizden, bu yılın aynı ayında ise yüzde 11.7'lik bir artış gerçekleştirdik. Eylül ayı; 175 ülkeye 2 bin 270 firmamız ile tüm zamanların en çok ihracat yapılan ve en çok ihracatçı sayısına ulaşılan ay olmuştur. Ayrıca 98 üye firmamız bu zor şartlarda ilk defa ihracat gerçekleştirmiştir. Ocak-eylül döneminde bölgemizden 6 milyar 533 milyon dolarlık ihracat yapmıştır" diye konuştu.

Gaziantep'in ihracatta önemli paya sahip olduğunun da altını çizen Fikret Kileci, kentin Türkiye'de en çok ihracat yapan 5'inci il konumunda bulunduğunu ifade etti.DHA-Ekonomi Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ,Kadir GÜNEŞ

2020-10-07 12:50:55



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