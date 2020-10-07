Zeytin bahçesine uçan aracın sürücüsü öldü

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, kontrolden çıkarak zeytin tarlasına uçan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Osanmaz (72) yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Kocatepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nizip yönüne giden Osman Osanmaz yönetimindeki, 06 BJ 0536 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki zeytin bahçesindeki ağaçlara çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine giden jandarma çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Osanmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Osanmaz'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nizip Hasan KIRMIZITAŞ
2020-10-07 14:51:51
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