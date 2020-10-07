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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey Belediyesi’nden müjde üstüne müjde

İHA

Şahinbey Belediyesi’nden müjde üstüne müjde

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valiliği önderliğinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon ile küçükbaş hayvan yetiştiricileri için süt sağım makinası dağıtımı ve unutulmaya yüz tutmuş oyunların ve oyuncakların bulunduğu nostaljik park alanı yapmak için protokol imzaladı.
Son günlerde üst üste yaptığı projelere iki yeni proje daha ekleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Hijyenik Süt Sağım Tekniklerinin Yayımı ve Yaygınlaştırılması” Projesi kapsamında 160 adet Küçükbaş Süt Sağım Makinesi dağıtımını içeren işbirliği protokolü ile Yeşilvadi Millet Bahçesi içerisine yapılacak “Nostaljik Çocuk Oyun Parkı” protokolünü imzaladı. Gaziantep Valiliği’nde imzalanan protokol törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Alper Çiftçi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz katıldı.
Çiftçilerimize verilen desteği önemsiyoruz
Gaziantep Valisi Davut Gül, çiftçilere verilen desteğin önemli olduğunu belirterek, “Türkiye’de kırsal kalkınma yatırımlarının özellikle altyapısı henüz tamamlanmadı. Bundan dolayı da GAP ve benzeri kuruluşlara ihtiyaç var. Bu anlamda bölgemizde önemli çalışmalar yapılıyor. Ben hem sizlere hem de ekibinize teşekkür ediyorum. Bugün de Gaziantep’te, Şahinbey Belediyemizin sunduğu iki proje var. Başkanımıza ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize, kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza yapılan her türlü katkıyı önemsiyoruz. Bu katkılar geri dönüş olarak toplumun üzerindeki o yükü olabildiğince kaldıran yatırımlar oluyor. Bunların devamını getirmek, sayılarını arttırmak lazım. Bundan yararlanacak çiftçilerimize de hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
160 adet sağım makinası dağıtılacak
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hijyenik sağım tekniklerinin yaygınlaştırılması noktasında özellikle küçükbaş hayvan yetiştiricilerine süt sağımını hem daha kolay hem de hijyenik bir ortamda yapmaları için sağım makinası dağıtımının yapılacağını belirterek, “Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin süt sağımını daha kolay ve hijyenik ortamda yapmaları için 160 tane sağım makinası alarak çiftçilerimize dağıtacağız. Süt sağım makinalarının proje maliyeti 428 bin TL. Bunun 299 bin TL’si GAP İdaresi tarafından karşılanacak 128 bin TL’si de Şahinbey Belediyemiz tarafından karşılanacak. Tarımın gelişmesi noktasında Şahinbey Belediyesi olarak ciddi katkılar sağlıyoruz. Arpa ve buğday tohumu %50 hibe ile çiftçilerimize veriyoruz yine yem, canlı hayvan, fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Meralarımıza su kuyuları açtık. Amacımız bundan sonra da işbirliği ile tarıma, çiftçimize olan desteği daha çok arttırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.
Geçmiş ile geleceği buluşturuyoruz
Yeşilvadi Millet Bahçesi içerisinde oluşturulacak Nostaljik Çocuk Oyun Parkı ile şimdiki çocukların geçmişe uzanmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Yeşilvadi Millet Bahçemizin içerisine Nostaljik Çocuk Oyun Parkı inşa edeceğiz. Çocuklarımızın, bizlerin çocukluğu döneminde oynanan oyunların nostaljik bir şekilde oraya kurularak, günümüz çocuklarının o dönemi görmelerini sağlamak. Yeşilvadi Millet Bahçemiz 1 milyon 700 bin m2 içerisinde piknik alanlarından spor alanlarına kadar etkinlik yapılabilecek birçok imkanlar mevcut. Yaptığımız bu projelerle geçmiş ve geleceği bir araya getiriyoruz. Her iki projemizin de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Bölgemiz önemli bir potansiyele sahip
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, GAP İdaresinin Güneydoğu Anadolu projesinin uygulandığı, 9 İlde faaliyet gösteren bölgesel kalkınma projesi idaresi olduğunu dile getirerek, “İdaremiz özellikle bölgenin potansiyelini harekete geçirecek, değerlendirecek her türlü alanda yenilikçi model olabilecek projeler yürüten veya yürütmek isteyen kuruluşlara destek olmaya çalışan bir kuruluş. Bölgemiz hem tarım hem turizm hem de kültürel anlamda önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli değerlendirmeye yönelik idarenin yürüttüğü programlar var. Özellikle bugün imzasını gerçekleştireceğimiz projelerin hem tarımın altyapısının güçlendirilmesi anlamında yürüttüğümüz program çerçevesinde hem de bölgenin zengin kültürel mirasını korumak, turizm odaklı değerlendirmek, sahip olduğumuz somut, soyut kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak adına yürüttüğümüz programlar dahilinde yine bir projemizi Gaziantep İlimizde gerçekleştirmiş olacağız. Tabi idare olarak bu gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri ilgili kurumlarımızla, valiliklerimiz başta olmak üzere tespit edip o şekilde destek verip uygulatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı, Vali Yardımcısı Alper Çiftçi, GAP İdaresi ve Şahinbey Belediyesine Gaziantep’e böyle bir proje kazandırdıkları için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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