Gaziantep'te 1035 kişiye koronavirüs cezası

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1035 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 1035 kişiye, 900'er lira ceza uygulandı. Ekiplerin denetiminde ayrıca karantina hükümlerine uymayan bir kişi ise kurallara aykırı davranan bir iş yeri hakkında da idari işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-10-08 10:44:13



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