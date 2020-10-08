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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anne-Kız fazla kilolarından obezite cerrahisi ile kurtuluyor

İHA

Anne-Kız fazla kilolarından obezite cerrahisi ile kurtuluyor

Gaziantep Özel Hatem Hastanesine aşırı kilolarından dolayı başvuran anne kızdan Ayşe Öztürk Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Uzmanı Opr. Dr. Emin Yılmaz’ın gerçekleştirdiği ameliyatlarla kurtulurken kızı Özlem Öztürk ise yapılan aynı ameliyet ile zayıflama sürecine girdi.
aha önce obezite ameliyatı olmuş sonra tekrar kilo almış anne ve kız, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde revizyon cerrahisi ile fazla kiloları ile vedalaşarak sağlığına kavuşacak. Kilis’te yaşayan Ayşe Öztürk (43) ve Özlem Öztürk (28) fazla kilolarından kurtulmak için Gaziantep Özel Hatem Hastanesine başvurdu. Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emin Yılmaz’ın yaptığı revizyon cerrahisi ile annekız sağlıklarına kavuşuyor. Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde 10 gün önce revizyon cerrahisi ile hem mide fıtığı ameliyatı olan hem de gastrik by pass ameliyatı yapılan Ayşe Öztürk, "130 kilogram iken 5 yıl önce tüp mide ameliyatı oldum. İstediğim kiloyu verdikten sonra tekrar kilo aldım aynı zamanda midemde ileri derece reflü olması üzerine hayatım çok kötü hale geldi. Yürüyemiyordum, adım atamıyordum, ağrılarım vardı. Yüksek tansiyon hastalığım vardı. Astım hastalığım vardı. Emin Yılmaz Hocayı tanıdım ve ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatım çok başarılı geçti. Hiç hissetmedim sanki ameliyat olmamış gibiydim. Normal hayatıma devam ettim. Hayatım çok güzelleşti. Sağlığım yerine geldi. Ağrılarım geçti, astım hastalığım ve tansiyon hastalığım 10 gün içinde bile rahatladı” dedi.
Geçirdiği ameliyattan memnun kaldıktan sonra aynı şekilde 6 yıl önce tüp mide olan kızının da yine kilo alması üzerine kızı Özlem Öztürk’ü de Gaziantep Özel Hatem Hastanesine getirdiğini ifade eden Ayşe Öztürk, “Kızımla birlikte geldim. Kızım da 6 yıl öncesinde tüp mide ameliyatı olmuştu. Başka bir hastanede ve başka bir hocada ameliyat oldu. Daha sonra kızımın iştah hormonu oluşturan kısmının alınmadığını öğrendik. Bu süreçte kızım 100 kiloya ulaştı. Çok fazla kilo almaya başladı. Kızımı da hemen Emin Hoca'ya getirdim. Ameliyat oldu ve gayet başarılı geçti. Bu ameliyatlara karar vermemiz de hastanenin ve Emin hocamızın çok büyük etkisi var. Pandemi döneminde bir hastaneye girmekten korkuyorduk. Hatem hastanesi temiz ve titiz oluşu bizim ameliyat olmamızda çok büyük etken oldu. Tekrardan hastaneye ve Emin hocamıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
“Yaşam tarzınızı değiştirmeyecekseniz ameliyat olmayın”
Genel Cerrahi , Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emin Yılmaz ameliyattan korkulmaması gerektiğini, ameliyattan sonra yaşam tarzının değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, " Özlem hanım bize başvurduğunda hakikaten vücut kitle indeksi 4042 arasındaydı. Başka bir merkezde 5 yıl önce tüp mide ameliyatı olmuş. Belli bir kilo verdikten sonra tekrar kilo almaya başlamış. Biz tekrar araştırma yaptık, tetkiklerini yaptık, görüntüleri inceledik. Hastamızın mide kısmındaki iştah olaylarını düzenleyen (Mide fundus) kısmının alınmadığını gördük. Hastanın Mide fundus kısmını keserek olması gereken gibi düzeltildi. Hastanın bu son şansıydı. Başka şansı olmayacaktı. Devamında da Mide Bypass ameliyatı yapmaya karar verdik. İki ameliyatı da gayet başarılı ve güzel oldu. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Hiçbir problemi yok yürüyor, sıvılarını içiyor. Hastamızın bundan sonraki yaşamında da bol eksili günler dileyerek, mutlu olmasını istiyoruz. Ben doktor olarak 7 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Bu hastamızdaki gibi revizyon ameliyatlarının belirli bir deneyim ve tecrübe sonucunda yapılması gerekir. Ben hastalarıma şunu öneririm. Ameliyat tecrübeli merkezlerde ve tecrübeli hekimlerde olduğu sürece kesinlikle riskli olmayacaktır. Ancak önemli olan ameliyatın riski değil hastanın ameliyattan sonraki yaşam biçimidir. Ameliyattan sonra hastanın uyumu çok önemlidir. Ben her gelen hasta mı şunu söylüyorum ameliyatı çok kolay bir şekilde geçirebilirsiniz ama yaşam tarzınızı değiştirmeyeceksiniz’’ şeklinde konuştu.

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