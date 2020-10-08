Gaziantepli iş insanı Hacı Ahmet Ziylan, yaşamını yitirdi

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te hayırseverliğiyle tanınan, Ziylan Grup'un sahibi Hacı Ahmet Ziylan (85), hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede tedavi gören, FLO Ayakkabı'nın kurucusu, hayırsever iş insanı Hacı Ahmet Ziylan, bu sabah yaşamını yitirdi. Ziylan Grup'un sahibi olan Hacı Ahmet Ziylan adına yaptırılan Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi, 26 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılmıştı. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-10-08 13:00:24



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