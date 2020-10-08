İş adamı Hacı Ahmet Ziylan son yolculuğuna uğurlandı

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Yeni tip korona virüs (Covid19) tedavisi görürken hayatını kaybeden hayırsever iş adamı Hacı Ahmet Ziylan, son yolculuğuna uğurlandı.

İş adamı Hacı Ahmet Ziylan’ın cenazesi, hayatını kaybettiği hastaneden alınarak Bahattin Nakıboğlu Camiine getirildi. İkindi namazının ardından eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Ziylan, asri mezarlıkta defnedildi.

Ziylan’ın cenazesine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, çok sayıda iş adamı ve ailesi katıldı.

Öte yandan korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Hacı Ahmet Ziylan’ın ismini taşıyan Eğitim Merkezi, 26 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı.

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