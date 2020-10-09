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Halı ihracakçılarından yeni rekor 137 Ülkeye 1 milyar 229 milyon 748 bin dolarlık halı ihracatı

İHA

Halı ihracakçılarından yeni rekor 137 Ülkeye 1 milyar 229 milyon 748 bin dolarlık halı ihracatı

Dünya ekonomisini ve bütün sektörleri etkileyen pandemi sürecinde halı sektörü hızlı bir toparlanmaya girerek Haziran itibarıyla eski günlerine dönmeye başladı. Eylül ihracat rakamlarına göre, halı sektörü tarihindeki en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirerek yeni bir rekor daha kırdı.
Makine halısında dünya halı üretiminin merkezi konumundaki Gaziantep'te halı sektörü üretimde olduğu gibi ihracatta da en önemli sektörler arasında yer alıyor. 2020 yılının dokuz aylık diliminde Gaziantep’ten 1 milyar 249 milyon 469 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştiren GAHİB üyeleri bu rakamlarla Gaziantep’in Türkiye’nin ilk sıradaki yerini korurken halı sektörü bölge ihracatında da en fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci sektör olarak yerini aldı. Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 20,2’lik artışla 189 milyon 898 bin dolarlık ihracat yapan halı ihracatçıları bu rakamlarla tarihindeki en yüksek aylık ihracatını da gerçekleştirmiş oldu. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi sürecinden kaynaklanan büyük sıkıntılar olduğunu ancak haziran ayı itibarıyla yaşanan sıkıntıların adım adım aşıldığını ve Eylül ayında toparlanma sürecinin zirveye çıktığını ifade ederek özveriyle çalışan halı üreticileri ve ihracatçılarını kutladığını ifade etti. Pandemi süreciyle hızlanan teknolojideki dönüşüme halı sektörünün kısa bir süre içerisinde uyum sağladığını ve ihracatçıların bundan sonraki süreçte E Ticaret ve E İhracat üzerinden dünya pazarlarında daha etkin roller üstleneceklerine de dikkat çeken Başkan Kaplan bu sürecin üretimden nihai tüketiciye uzanacak bir zincirin temelini oluşturacağını da sözlerine ekledi.
“Halı ihracatında pandemiye rağmen sorunları aşıyoruz”
GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, pandemi sürecinde halı sektörünün temel sorunlarını çözmek için çaba sarf ettiklerini sözlerine ekleyerek, “Ocak Eylül döneminde birliğimiz üzerinden 1 milyar 229 milyon 748 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Eylül ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 20’lik artışla 189 milyon 898 bin dolar olmuştur. Halı sektöründe 2020 yılının 9 aylık sürecinde Türkiye geneli halı ihracatımız 1 milyar 770 milyon 821 bin dolar olurken son 12 ay baz alındığında ise ihracatımız 2 milyar 503 milyon 84 bin dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi.
Amerikalılar Gaziantep halısını sevdi
GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan Türkiye geneli ihracatta ülke grupları bazında yapılan değerlendirmede ihracatta ilk sırayı 651 milyon 998 bin dolarla Amerika ülkelerinin, ikinci sırayı 440 milyon 315 bin dolarla Ortadoğu ülkelerinin üçüncü sırayı ise 331 milyon 739 bin dolarla AB ülkelerinin aldığını belirterek bu süreçte Afrika ülkelerine 175 milyon 600 bin dolar, Asya ve Okyanusya ülkelerine 78 milyon 444 bin dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine ise 55 milyon 740 bin dolar, Türki Cumhuriyetlere 31 milyon 812 bin dolar, diğer Avrupa ülkelerine 4 milyon 247 bin dolar ve serbest bölgelere ise 927 bin dolarlık ihracat yapıldığının altını çizdi. Amerika ve Afrika pazarlarındaki etkinliklerini arttırmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.
En fazla halı ihracatı Birleşik Devletler, Suudi Arabistan ve Birleşik Krallığı’na yapıldı
Ülke bazlı ihracatı da değerlendiren GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, “Son on iki ay baz alındığında birliğimiz üzerinden toplam 137 ülkeye halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2020 yılının 9 aylık diliminde ise en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 493 milyon 890 bin dolarla Birleşik Devletler, 156 milyon 057 bin dolarla Suudi Arabistan, 46 milyon 702 bin dolarla Birleşik Krallık olmuştur. Suudi Arabistan’da diğer sektörlerde olduğu gibi sektörümüz ile ilgili de ciddi sorunlar bulunmaktadır. Son dokuz aylık rakamlar baz alındığında Suudi Arabistan’a yaptığımız ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,5’lik eksilme göstermiştir. Yaşanan sorunların çözümü noktasında girişimlerimiz devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Ülke bazlı ihracatta Irak’a 45 milyon 159 bin dolar, Almanya'ya 41 milyon 624 bin dolar, Libya’ya 36 milyon 779 bin dolar, Birleşik Arap Emirliklerine 30 milyon 038 bin dolar, Mısır'a 22 milyon 965 bin dolar, İran’a 21 milyon 635 bin dolar ve Kazakistan'a 19 milyon 191 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini de belirten Başkan Kaplan son dönemlerde yeni pazarlarda ki halı ihracat artışının memnuniyet verici olduğunu da sözlerine ekledi.

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