Nüket Ersoy'dan başarılı öğrencilere ödül

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020’de büyük başarı gösteren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’u makamında ziyaret ettiler. Ersoy ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dereceye giren öğrencileri cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020'de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinden Türkiye genelinde ilk bin öğrenci arasında yer alan ve 11 derece elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri Beyza Yıldız, Mustafa Filik, Erkan Yıldırım, Muhammed Üçler Çetin, Kaan İyiköşker GKV MütevelliYönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’u makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 57 yıldır eğitim alanında Türkiye’ye önemli katkılar sunduğunu ifade ederek tüm öğrencileri kutladı. Ersoy öğrencilere altın öğütlerde de bulunarak üniversitelerini en iyi derecelerle bitirip seçtikleri mesleklerle insanlığa hizmet etmeleri yönünde de tavsiyelerde bulundu.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki elde edilen başarıların ekip çalışmasının sonucu olduğunu ifade ederek, “ Ulusal başarılara gururla imza atmamızı sağlayan öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba ise öğrencilerimizi kutlayarak başarılarının devamını diledi. GKV Mütevelli Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy tarafından öğrencilere üstün başarı plaketleri, cumhuriyet altını ve başarı belgeleri takdim edildi.

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