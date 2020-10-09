Kemaradan kimlikleri belirlenen 2 kablo hırsızı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemaradan kimlikleri belirlenen 2 kablo hırsızı tutuklandı

DHA

Kemaradan kimlikleri belirlenen 2 kablo hırsızı tutuklandı


GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, bir iş yerinden kablo çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Nizip'in İstasyon Mahallesinde bulunan bir iş yerinde 1 Ekim'de hırsızlık meydana geldi. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yüzlerini kıyafetleri ile gizleyerek kablo çalan 2 kişiyi belirledi. Kimlikleri saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-10-09 12:16:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koyunları telef eden kurt kazada telef oldu
YEREL HABERLER Koyunları telef eden kurt kazada telef oldu
Hastaneden telefon hırsızlığına tutuklama
YEREL HABERLER Hastaneden telefon hırsızlığına tutuklama
Rektör Özaydın'a ziyaretler sürüyor
YEREL HABERLER Rektör Özaydın'a ziyaretler sürüyor
Nüket Ersoy'dan başarılı öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Nüket Ersoy'dan başarılı öğrencilere ödül
Yunanis'tan'ın maskesi Gaziantep'ten Almanya ve İtalya'dan sonra Yunanistan'ın kullandığı kumaş maskeler de Gaziantep'te üretiliyor
YEREL HABERLER Yunanis'tan'ın maskesi Gaziantep'ten Almanya ve ...
Covid-19 servisinde hayat kurtarırken cep telefonu çalındı
YEREL HABERLER Covid-19 servisinde hayat kurtarırken cep telefonu ...
Büyükşehir Belediyesinin sağlığı ANKA’ya emanet
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin sağlığı ANKA’ya emanet
Halı ihracakçılarından yeni rekor 137 Ülkeye 1 milyar 229 milyon 748 bin dolarlık halı ihracatı
YEREL HABERLER Halı ihracakçılarından yeni rekor 137 Ülkeye 1 milyar ...
SANKO Park’ta yöresel ürün günleri başlıyor
YEREL HABERLER SANKO Park’ta yöresel ürün günleri başlıyor
Sanko Üniversitesi tıp fakültesi’nde ilk ders
YEREL HABERLER Sanko Üniversitesi tıp fakültesi’nde ilk ders
İş adamı Hacı Ahmet Ziylan son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İş adamı Hacı Ahmet Ziylan son yolculuğuna uğurlandı
Maskesiz karşılamaya vali uyarısı Gaziantep Valisi Davut Gül: "Bu maskeyi veriyoruz ama kullanmayınca anlamı olmuyor"
YEREL HABERLER Maskesiz karşılamaya vali uyarısı Gaziantep Valisi ...
Gaziantep Büyükşehir sosyal medyada üst sıralarda
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir sosyal medyada üst sıralarda
Gaziantep'te Uzaktan Eğitim Programlarının tanıtım lansmanı
YEREL HABERLER Gaziantep'te Uzaktan Eğitim Programlarının tanıtım ...
Gaziantep'te belediyeden sınavlara hazırlanan öğrencilere uzaktan eğitim desteği
YEREL HABERLER Gaziantep'te belediyeden sınavlara hazırlanan ...
Gaziantepli iş insanı Hacı Ahmet Ziylan, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Gaziantepli iş insanı Hacı Ahmet Ziylan, yaşamını ...
Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri Gaziantep'te başladı GAÜN Hastanesinde Covid-19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı 100 sağlık çalışanına Covid-19 aşısı uygulanacak
YEREL HABERLER Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri Gaziantep'te ...
Doğum yapan eşini hastane odasında bıçaklayan sanığa, 18,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Doğum yapan eşini hastane odasında bıçaklayan sanığa, ...
Korona virüs tedbirlerine uymayan bin 35 kişiye ceza
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirlerine uymayan bin 35 kişiye ceza
Anne-Kız fazla kilolarından obezite cerrahisi ile kurtuluyor
YEREL HABERLER Anne-Kız fazla kilolarından obezite cerrahisi ile ...
GSO İhracat akademisi projesi meyvelerini vermeye başladı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Tüm dünyanın salgın sebebiyle zorlu bir süreçten geçtiği böylesi bir dönemde ihracatın önünü açıyor, projemizle gurur duyuyoruz"
YEREL HABERLER GSO İhracat akademisi projesi meyvelerini vermeye ...
Gaziantep'te 182 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 182 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ...
Belediye başkanlarından Rektör Özaydın’a "hayırlı olsun" ziyareti
YEREL HABERLER Belediye başkanlarından Rektör Özaydın’a "hayırlı ...
Öğretmenler ile askerler okulu boyadı
YEREL HABERLER Öğretmenler ile askerler okulu boyadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X