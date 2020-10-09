Kameraları görünce yüzlerini kapattılar ama yine de yakalandılar

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Gaziantep’te bir iş yerinde kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli, güvenlik kameralarını görünce yüzlerini kapatmaya çalıştı. Görüntüleri inceleyen polisler şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir iş yerinden kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli, güvenlik kameralarını görünce kıyafetleriyle yüzlerini gizlemeye çalıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polisler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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