Su kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde anne-babasının çalıştığı tarlada sulama kanalına düşen Suriye Uyruklu Ayham Muhammed (4), ailesi tarafından kurtarılıp götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün İslahiye ilçesinin Yaniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ayham Muhammed, anne-babasının açlıştığı tarlada oyun oynamaya başladı. Ancak küçük çocuk, sulama kanalına düştü. Ailesi tarafından sudan çıkarılan çocuk, ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ayham, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ayham Muhammed'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI,Kadir GÜNEŞ

2020-10-09 13:25:03



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