Türkiye yol bisikleti şampiyonası sona erdi Büyükşehir sporcuları, şampiyonadan dereceyle döndü

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Gümüşhane’de yapılan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası’nda gösterdiği performansla göz doldurdu, Gazi şehri gururlandırdı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, yıldız a, yıldız b, yıldız kadınerkek, genç kadın ve büyük kadın kategorilerinde 3 ila 4 Ekim tarihleri arasında yeni tip Koronavirüs (Kovid19) kurallarına uygun şekilde Gümüşhane’de yapıldı. Şampiyonada Yıldız Bayan Kategorisi’nde ‘zamana karşı’ 12 km’lik yol yarışmasında büyükşehir sporcularından Eda Nur Toy en yakın rakibine 1 dakika 30 saniyelik önemli bir fark atarak 1’inci sıraya yerleşirken Yıldız Bayanlar Kategorisi’nde 60 km’lik parkurda Rümeysa Yılmaz 3’üncülük elde etti. Yıldız Bayanlar Takım Kategorisi’nde ise Büyükşehir Spor Kulübü, 5 saat 27 dakika 57 saniyelik bir derece ile Türkiye’nin çeşitli illerinden yarışmaya katılan 12 takım arasında sıyrılarak 2’nci sıraya oturdu.

Gümüşhane’de Fatih parkı önünden başlayarak Cumhuriyet Caddesi boyunca ilerleyen yüzlerce bisikletli GümüşhaneTrabzon karayolunu takip ederek tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana dağı yamaçlarına kadar onlarca tüneli aşarak tekrar geri döndü. Müsabakayı çok sayıda tüneli geçerek tamamladılar.

Yarışma sonunda organize edilen ödül töreniyle dereceye giren sporcu ve kulüplere madalya ve kupaları takdim edildi.

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