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Barış Pınarı Harekatı'nın yıldönümünde Suriyeli aileden Türkiye’ye teşekkür Harekat sırasında vurularak hayatını kaybeden 9 aylık bebeğin ailesinden Türkiye’ye teşekkür

İHA

Barış Pınarı Harekatı'nın yıldönümünde Suriyeli aileden Türkiye’ye teşekkür Harekat sırasında vurularak hayatını kaybeden 9 aylık bebeğin ailesinden Türkiye’ye teşekkür

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'den atılan roketle vurularak ölen 9 aylık Suriyeli Ömer'in ailesinin acısı hala taze iken anne Hatice El Şear, şehit annesi olması dolayısıyla Allah’a şükrettiğini belirterek, Ömer’in ardından tekrardan erkek bir bebeğe sahip olduklarını söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye Milli Ordusu’yla (SMO) birlikte Suriye’nin doğusunda bulunan Tel Abyad ve Rasulayn kentlerini teröristlerden arındırmak için başlattığı Barış Pınar Harekatı’nda birinci yılı geride kaldı. Harekat sırasında teröristlerin Tel Abyad’ın karşısında bulunan Akçakale’ye attığı roketlerle birçok sivil hayatını kaybetmişti. Onlardan biri olan 9 aylık Suriyeli Ömer'in ailesinin acısı hala dinmedi. Bebeğin hayatını kaybettiği odada fotoğrafları ve Türk bayrağı asılı duruyor. 10 Ekim 2019'da bahçeye düşen roketin şarapnel parçaları o sırada odada oturan Ömer'e isabet etmiş ve minik Ömer hayatını kaybetmişti. Aile, büyük bir acı yaşamıştı. Aradan geçen süre de ailenin acılarını ve Ömer’e olan özlemini dindirmedi. Ancak ailenin yeni bir erkek bebeği oldu. Anne Hatice El Şear, “Allah bizden Ömer’i aldı ama Bilal’i verdi. Çok şükür ki şehit annesi oldum” dedi.

“Oturduğumuz odaya şarapnel parçası girdi”
O gün çocuklarıyla odada oturduğu esnada büyük bir patlama olduğunu anlatan anne Hatice El Şear, bahçeye düşen roketin şarapnelinin içeriye girerek oğlu Ömer’e isabet ettiğini söyledi. Ömer’in hayatını kaybettiğini belirten Hatice El Şear, “Rabbim bize Ömer’i kaybetmenin ardından ikinci bir erkek evlat nasip etti. Onun adını da Bilal koydu. Yani Ömer’i aldı Bilal’i verdi. Türk devleti ve ilçe halkı bizleri hiç yalnız bırakmadı. Sürekli bizi ziyaret ettiler. Her ihtiyacımıza koştular. Allah onlardan razı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Şanlıurfa’da bir araya geldik. Bizi orada çok içten ve sıcak karşıladı. Bizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etti. Valilik ve diğer devlet yetkilileri sürekli yanımızda oldular. Onlara çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Teröristler sivilleri hedef aldı”
Suriye’de başlayan iç savaştan dolayı Humus’tan 7 yıl önce Türkiye’ye geldiklerini aktaran Muhammed El Şear, o gün yaşadıklarını anlatarak, “PKK ve YPG terör örgütünün sivil halka ateş açması sonucu Akçakale’de Yeni Mahalle’de oturduğumuz eve Suriye’nin Tel Abyad ilçesinden gelen roketin şarapnel parçaları pencereden içeriye girdi. Yasemin kızımla oğlum Ömer içerideydi. Şarapnel parçası oğluma denk geldi. Ağır yaralandı ve hemen kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük. Ancak kurtarılamayarak şehit oldu” ifadelerini kullandı.

“Barış Pınarı Harekatı bölgeye huzur getirdi”
Bu olaydan sonra Türk devletinin yetkililerinin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Şanlıurfa Valisi, ilçe kaymakamı ve hayır kurumlarının kendilerini hiç yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Muhamme El Şear, “Bu süreçte Türk halkı ve yetkilileri sürekli yanımızdaydı. Bizi hep ziyaret ettiler. Bizim moralimizi yüksek tutmaya çalıştılar. Kendimizi bu şehirde hiç yalnız hissetmedik. Sürekli gelip bizim halimiz soruluyordu. Bize sürekli maddi ve manevi destek verildi. Bundan dolayı hem devlete hem halka müteşekkirim. Barış Pınarı Harekatı olmadan önce Tel Abyad’da PKK ve YPG bölgede istediği zulmü yapıyordu. İstediği kişiyi kaçırıyordu. Tam bir zulüm hakimdi. Ancak Barış Pınarı Harekatından sonra Tel Abyad kentindeki Arap kardeşlerimiz şimdi kendi topraklarında daha özgür ve rahatça yaşıyorlar. Şimdi karşı tarafta akrabası olanlar özel izinle gidip gelebiliyor. Daha önceden akrabalarımızla görüşemiyorduk. Özellikle sınır hattının Rasulayn ve Tel Abyad bölgesinde güvenli bir ortam oluştu. İnsanlar daha rahat yaşamaya başladılar. Bundan ötürü Barış Pınarı Harekatı bu bölgeye huzur ve güven getirdi. Bu huzur ve güven ortamı yaşadığımız Akçakale ilçesinde de ciddi anlamda hissedildi. Barış Pınarı Harekatıyla birlikte 30 kilometre uzunluğunda güvenli bölge huzur ve barışın tesisi olduğu bir alan oldu. Dilerim ki bu güvenli bölge tüm bölgeye yayılır. Bütün Suriyeli kardeşlerimiz rahata kavuşur” diye konuştu.

Rasulayn ve Tel Abyad özgürleştirildi
TSK’nın SMO’yla birlikte Fırat’ın doğusunu terörden arındırmak için başlattığı Barış Pınar Harekatı süresince PKK ve YPG’nin sivil yerleşim yerlerine saldırıları sonucunda 18 kişi hayatını kaybederken 100’e yakın kişi de yaralandı. 9 Ekim’de Rasulayn ve Tel Abyad’da başlayan askeri operasyon 25 Kasım’da son buldu. Operasyon süresince Rasulayn ve Tel Abyad kentleri terör örgütünden arındırılarak özgürleştirildi.

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