Teröristlerin attığı roketlerin izleri duruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teröristlerin attığı roketlerin izleri duruyor

İHA

Teröristlerin attığı roketlerin izleri duruyor

Barış Pınarı Harekatı sırasında teröristler tarafından Akçakale’de dükkanı hedef alınan esnaf İsmail Armaş, patlamanın izlerini silmiyor. Harekatın unutulmaması isteyen Armaş, yanı başlarında terör devleti kurulmasının engellenmesine çok sevindiklerini söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye Milli Ordusu’ya (SMO) birlikte Fırat’ın doğusunu terörden arındırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın üzerinden bir yıl geçti. Harekatın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Akçakale halkı o gün yaşananları hala unutmadı. Harekat esnasında Tel Abyad’daki teröristler, Akçakale’de bulunan sivilleri birçok defa havanlar ve roketlerle hedef aldı. Harekat sırasında dükkanının önüne havan mermisi isabet eden İsmail Armaş patlamanın izlerini ilk günkü gibi saklıyor. Patlamada yeğeni, kardeşleri ve oğlu yaralanan Armaş, patlamanın izlerini Barış Pınarı Harekatı'nın unutulmaması için silmediği anlattı. O süreçte acı çektiklerini belirten Armaş, en büyük tesellilerinin yanı başlarında bir terör devletinin kurulmasının engellenmesi olduğunu ifade etti.

“Kardeşim ve yeğenimin sırtına şarapneller isabet etti”
10 yıldır Akçakale çevre yolunda esnaf olarak çalışan İsmail Armaş, Barış Pınarı Harekatı'nın birinci yıldönümünün kendileri için çok önemli olduğunu aktardı. Armaş, “O gün saat 12 sıralarında iş yerimin önüne havan mermisi düştü. Benim 2 kardeşim, bir yeğenim ve oğlum yaralandı. İş yerimde patlamadan dolayı büyük bir hasar meydana geldi. Hala onların kanları dükkanımın darabasında (dükkân kepengi) duruyor. Darabadaki delikler patlamadan dolayı kalan izlerdir. Patlama o kadar büyüktü ki çelik darabayı paramparça etti. Daraba bu hale geldiyse insan vücudu buna ne kadar dayanabilir? Kardeşimin ve yeğenimin sırtına 18 parça şarapnel isabet etti. Yeğenimin parmağı koptu. Oğlum ölümden döndü. Yeğenimin parmağı tekrardan dikildi. Patlamanın yaşandığı gün ne yapacağımızı bilmedik. Hastaların peşine mi düşeceğiz yoksa dükkana mı bakacağız derken elimiz ayağımız birbirine dolandı. Ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

“Terör devletinin kurulması engellendi”
O günlerin zor günler olduğunu ancak güzel bittiğini paylaşan Armaş, “Allah devletimize zeval vermesin. Yakınlarımız yaralandı ama yanımızda bir terör devleti kurulmadı. En çok sevindiğimiz şey budur. Vatansız, bayraksız yaşanılmaz. Daraba ve dükkanımdaki hasarımı bilerek düzelttirmedim. Barış Pınarı Harekatı'nı unutturmamak için izleri sildirmedim. Darabadaki izlere bakıldığında harekatta yaşadıklarımızı hatırlıyoruz. Hem küçükler de o günü unutmasın istedik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barış Pınarı Harekatı'nın yıldönümünde Suriyeli aileden Türkiye’ye teşekkür Harekat sırasında vurularak hayatını kaybeden 9 aylık bebeğin ailesinden Türkiye’ye teşekkür
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'nın yıldönümünde Suriyeli ...
Cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı
Su kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti Gaziantep’te 4 yaşındaki çocuk düştüğü su kanalında boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Su kanalına düşen çocuk hayatını ...
Su kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
YEREL HABERLER Su kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Türkiye yol bisikleti şampiyonası sona erdi Büyükşehir sporcuları, şampiyonadan dereceyle döndü
YEREL HABERLER Türkiye yol bisikleti şampiyonası sona ...
MHP’li vekilden Sağlık Bakanı Koca’ya soru önergesi
YEREL HABERLER MHP’li vekilden Sağlık Bakanı Koca’ya soru önergesi
Kameraları görünce yüzlerini kapattılar ama yine de yakalandılar
YEREL HABERLER Kameraları görünce yüzlerini kapattılar ama yine de ...
Kemaradan kimlikleri belirlenen 2 kablo hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Kemaradan kimlikleri belirlenen 2 kablo hırsızı ...
Koyunları telef eden kurt kazada telef oldu
YEREL HABERLER Koyunları telef eden kurt kazada telef oldu
Hastaneden telefon hırsızlığına tutuklama
YEREL HABERLER Hastaneden telefon hırsızlığına tutuklama
Rektör Özaydın'a ziyaretler sürüyor
YEREL HABERLER Rektör Özaydın'a ziyaretler sürüyor
Nüket Ersoy'dan başarılı öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Nüket Ersoy'dan başarılı öğrencilere ödül
Yunanis'tan'ın maskesi Gaziantep'ten Almanya ve İtalya'dan sonra Yunanistan'ın kullandığı kumaş maskeler de Gaziantep'te üretiliyor
YEREL HABERLER Yunanis'tan'ın maskesi Gaziantep'ten Almanya ve ...
Covid-19 servisinde hayat kurtarırken cep telefonu çalındı
YEREL HABERLER Covid-19 servisinde hayat kurtarırken cep telefonu ...
Büyükşehir Belediyesinin sağlığı ANKA’ya emanet
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin sağlığı ANKA’ya emanet
Halı ihracakçılarından yeni rekor 137 Ülkeye 1 milyar 229 milyon 748 bin dolarlık halı ihracatı
YEREL HABERLER Halı ihracakçılarından yeni rekor 137 Ülkeye 1 milyar ...
SANKO Park’ta yöresel ürün günleri başlıyor
YEREL HABERLER SANKO Park’ta yöresel ürün günleri başlıyor
Sanko Üniversitesi tıp fakültesi’nde ilk ders
YEREL HABERLER Sanko Üniversitesi tıp fakültesi’nde ilk ders
İş adamı Hacı Ahmet Ziylan son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İş adamı Hacı Ahmet Ziylan son yolculuğuna uğurlandı
Maskesiz karşılamaya vali uyarısı Gaziantep Valisi Davut Gül: "Bu maskeyi veriyoruz ama kullanmayınca anlamı olmuyor"
YEREL HABERLER Maskesiz karşılamaya vali uyarısı Gaziantep Valisi ...
Gaziantep Büyükşehir sosyal medyada üst sıralarda
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir sosyal medyada üst sıralarda
Gaziantep'te Uzaktan Eğitim Programlarının tanıtım lansmanı
YEREL HABERLER Gaziantep'te Uzaktan Eğitim Programlarının tanıtım ...
Gaziantep'te belediyeden sınavlara hazırlanan öğrencilere uzaktan eğitim desteği
YEREL HABERLER Gaziantep'te belediyeden sınavlara hazırlanan ...
Gaziantepli iş insanı Hacı Ahmet Ziylan, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Gaziantepli iş insanı Hacı Ahmet Ziylan, yaşamını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X