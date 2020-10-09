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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisikletçiler Başkan Tahmazoğlu’nu ziyaret etti

İHA

Bisikletçiler Başkan Tahmazoğlu’nu ziyaret etti

Profesyonel dağcı Nuray Karakaya ve 174 kez bisiklet milli forması giyen Cengiz Özdoğan, ‘Doyduğum Yerden Doğduğum Yere’ sloganıyla çıktıkları yolda Şahinbey Belediyesinin misafiri oldular.
Kayserili bisikletçi ve profesyonel dağcı Nuray Karakaya, ‘Doyduğum Yerden Doğduğum Yere’ sloganıyla 174 kez bisiklet milli forması giyen Cengiz Özdoğan’la birlikte çıktığı yolda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel’i ziyaret ettiler.
"Spor için her türlü imkanı sunuyoruz"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençleri spor yapmaya teşvik ettiklerini belirterek “Milli sporcumuz Cengiz bey ve Nuray hanım doyduğu yerden doğduğu yere doğru İzmir’den Gaziantep’e bisikletle geldiler. Bu kadar uzun bir yolu kat etmesi takdire şayan demek ki her yaşta spor yapılabiliyor. Şahinbey Belediyesi olarak sporcuları seviyoruz. Onlara her türlü fiziki imkan ve malzeme desteği sağlıyoruz. Aynı zamanda başarıyı teşvik etmek amacıyla 6 tane takdir belgesi alan her öğrenciye bisiklet hediye ediyoruz. Bu uygulamamızı önümüzdeki günlerde de devam ettireceğiz. Gençlerimize spora teşvik etmek için 545.000 adet spor ayakkabısı hediye ettik. Bunların yanı sıra forma futbol, voleybol, basketbol ve eşofman takımı dağıttık. 190 tane halı saha ve yüzme havuzları yaptık. Sporu ve sporcuyu seviyoruz. Herkesi de spor yapmaya davet ediyoruz” dedi.
"Gaziantep’ten daha başarılı sporcular çıkacaktır"
Cengiz Özdoğan, Gaziantepli olmaktan gurur duyduğunu ve Gaziantep’ten başarılı sporcuların yetişeceğine inandığını belirterek “Ben 174 kez mili ve 196819691970 yıllarında yılın sporcusu ödülünü almış bir Gaziantepliyim. Gaziantep’teki gençlere imkânlar tanındıktan sonra birçok Cengizlerin çıkacağına inanıyorum. Bu bayrağı bizler taşıdık, bizden sonra sizlerin de desteğiyle başarılı sporcuların kürsülerde yer alacağına inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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