Petrol tankerinde 100 kilo uyuşturucu yakalandı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşan istihbarat ve narkotik ekipleri durdurdukları petrol tankerinde 100 kilogram esrar ele geçirdi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü timlerinin tespit ettiği tanker Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin Doğu otoban girişinde durduruldu. Araçta dedektör köpek Onix'in yaptığı aramada tankerin kupa kısmının yatak bölümünde gizlenmiş 10 paket halinde toplamda 100 kilogram kubar esrar yakalandı. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.