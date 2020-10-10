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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akaryakıt tankerinde, 100 kilo kubar esrar ele geçti

DHA

Akaryakıt tankerinde, 100 kilo kubar esrar ele geçti


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda, akaryakıt tankerinde, 100 kilo kubar ve 550 gram toz esrar ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, uyuşturucunun taşındığı akaryakıt tankerini tespit ederek takibe aldı. Sürücüsü ve plakası açıklanmayan tanker, kent girişinde durduruldu. Polislerin eğitimli köpekle yaptığı aramada, tankerin yatak bölümüne gizlenmiş 100 kilo kubar ve 550 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan polis, tanker şoförünü gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.                                          DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-10-10 10:00:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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