Gaziantep'te 1030 kişiye koronavirüs cezası

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan bin 30 kişiye, cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde; bin 30 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etmekten idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket eden 2 kişi de idari yaptırım uygulanarak yurda yerleştirildi, denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-10-10 10:26:04



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