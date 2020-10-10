‘Baraj’ dizisinde geçen sahne Gaziantep’te gerçek oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Baraj’ dizisinde geçen sahne Gaziantep’te gerçek oldu

İHA

‘Baraj’ dizisinde geçen sahne Gaziantep’te gerçek oldu

Bir televizyonda yayımlanan ‘Baraj’ dizisi Gaziantep’te gerçek oldu.
Dizideki Nehir karakteri evlendiği kişileri dolandırıyor ve sonra ortadan kayboluyordu. Dizinin bu sahnesinde gerçekleşen olaylar Gaziantep’te yaşayan Suriyeli Hazım Şığ Vaysı’nın başından geçti.
İddiaya göre, Vaysı’nın 6 yıl önce evlendiği eşi Amira Muhammet iki ay önce evde bulunan tüm altın ve paraları alarak kaçtı. Bunun üzerine olan biteni araştıran Hazım Şığ Vaysı eşinin annesinin Suriye’de 5 kişi ile evlendiğini ve hepsini de aynı yöntemle dolandırdığını öğrendi. Kızını da aynı şekilde kullandığını düşünen Vaysı, para ve altınları değil, beraberinde götürdüğü 3 çocuğunu geri almak istediğini belirtti.
Eşi Amira Muhammet evden ayrılırken sadece cep telefonunu bıraktığını ifade eden Vaysı, telefonda yaptığı araştırmada ise eşinin kız kardeşi ile yazışmaları ve sesli mesajlarını buldu. Okuduğu ve dinlediği mesajlar ile bir kez daha yıkılan Vaysı, eşi ve kardeşlerinin olayı daha önceden planladığın öğrendi. İki aydır çocuklarından haber alamadığını belirten baba Vaysı, “En azından çocuklarımı göreyim istiyorum” dedi.

"Telefonda kaçma planlamalarının ses kaydı var"
Eşinin kaçma planını kız kardeşi ile beraber yaptığını, telefonda bulduğu ses kayıtlarının delil olduğunu ifade eden Vaysı, “Evime dayıları ile 7 genç getirmişler evimi takip etmişler. Annemin evden çıkmasını beklemişler ve telefonda mesaj atarak kaynanadan telefonu al Hazım’ı aramasınlar sonra eşimin kız kardeş mesajında altınları ve paraları topla 10 dakikaya kadar sizin yanınızda olurum. 70 yaşındaki anneme vurup üstündeki altını da aldılar” ifadelerini kullandı.

"5 tane dolandırıcılık dosyası çıktı"
Kaynanasının Suriye’de 5 tane dolandırıcılık dosyası olduğunu kaydederek, eşinin de aynı yöntemi uyguladığını belirterek, 150 bin lira dolandırıldığını ifade etti. Vaysı, “Kızı benimle evlendikten sonra kayınvalidem de burada biriyle evlendi. Bundan önce ilk evliliğinden ayrıldı, ikincisini de eşi uyurken kağıda parmak bastırıp evi üstüne geçirdi. Üçüncüden sonra para ve altını alarak Türkiye’ye geldi. Evlendikten sonra ben bunları öğrendim. Bunları bilseydim evlenmezdim. Kaynanam bunu Suriye’de yaptı şimdi kızı da aynı yolu izleyecek” şeklinde konuştu.

"2 aydır çocuklarımı göremiyorum"
İki aydır çocuklarını göremediğini belirten Vaysı, “Türk parası olarak 120 bin lira, 600 dolar ve altın vardı. Toplam param 150 bin liraydı. Ben para istemiyorum, benim tek istediğim çocuklarımı görmektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araban’a kapalı pazar yeri
YEREL HABERLER Araban’a kapalı pazar yeri
Gaziantep'te 1030 kişiye koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1030 kişiye koronavirüs cezası
Akaryakıt tankerinde, 100 kilo kubar esrar ele geçti
YEREL HABERLER Akaryakıt tankerinde, 100 kilo kubar esrar ele geçti
Akaryakıt tankerinde, 100 kilo kubar esrar ele geçti
YEREL HABERLER Akaryakıt tankerinde, 100 kilo kubar esrar ele geçti
Petrol tankerinde 100 kilo uyuşturucu yakalandı
YEREL HABERLER Petrol tankerinde 100 kilo uyuşturucu yakalandı
Yunanistan'ın maskesi Gaziantep'ten Almanya ve İtalya'dan sonra Yunanistan'ın kullandığı kumaş maskeler de Gaziantep'te üretiliyor
YEREL HABERLER Yunanistan'ın maskesi Gaziantep'ten Almanya ve ...
Bisikletçiler Başkan Tahmazoğlu’nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Bisikletçiler Başkan Tahmazoğlu’nu ziyaret etti
Kansere dikkat çekmek için pembe etkinlik
YEREL HABERLER Kansere dikkat çekmek için pembe etkinlik
Teröristlerin attığı roketlerin izleri duruyor
YEREL HABERLER Teröristlerin attığı roketlerin izleri duruyor
Barış Pınarı Harekatı'nın yıldönümünde Suriyeli aileden Türkiye’ye teşekkür Harekat sırasında vurularak hayatını kaybeden 9 aylık bebeğin ailesinden Türkiye’ye teşekkür
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'nın yıldönümünde Suriyeli ...
Cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı
Su kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti Gaziantep’te 4 yaşındaki çocuk düştüğü su kanalında boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Su kanalına düşen çocuk hayatını ...
Su kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
YEREL HABERLER Su kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Türkiye yol bisikleti şampiyonası sona erdi Büyükşehir sporcuları, şampiyonadan dereceyle döndü
YEREL HABERLER Türkiye yol bisikleti şampiyonası sona ...
MHP’li vekilden Sağlık Bakanı Koca’ya soru önergesi
YEREL HABERLER MHP’li vekilden Sağlık Bakanı Koca’ya soru önergesi
Kameraları görünce yüzlerini kapattılar ama yine de yakalandılar
YEREL HABERLER Kameraları görünce yüzlerini kapattılar ama yine de ...
Kemaradan kimlikleri belirlenen 2 kablo hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Kemaradan kimlikleri belirlenen 2 kablo hırsızı ...
Koyunları telef eden kurt kazada telef oldu
YEREL HABERLER Koyunları telef eden kurt kazada telef oldu
Hastaneden telefon hırsızlığına tutuklama
YEREL HABERLER Hastaneden telefon hırsızlığına tutuklama
Rektör Özaydın'a ziyaretler sürüyor
YEREL HABERLER Rektör Özaydın'a ziyaretler sürüyor
Nüket Ersoy'dan başarılı öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Nüket Ersoy'dan başarılı öğrencilere ödül
Yunanis'tan'ın maskesi Gaziantep'ten Almanya ve İtalya'dan sonra Yunanistan'ın kullandığı kumaş maskeler de Gaziantep'te üretiliyor
YEREL HABERLER Yunanis'tan'ın maskesi Gaziantep'ten Almanya ve ...
Covid-19 servisinde hayat kurtarırken cep telefonu çalındı
YEREL HABERLER Covid-19 servisinde hayat kurtarırken cep telefonu ...
Büyükşehir Belediyesinin sağlığı ANKA’ya emanet
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin sağlığı ANKA’ya emanet

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X