Merinossporlu oyuncular testten geçti

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Merinosspor Kulüp Başkanı Ali Bağcı ve Merinosspor Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Gaziantep’te özel bir hastanede Covid19 Testinden geçtiler.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1’inci Voleybol Ligi’nde mücadele eden Merinosspor Kadın Voleybol Takımı’nın 18 Ekim Pazar Günü Bolu’da oynanacak karşılaşma öncesi Gaziantep’te hizmet veren özel bir hastanede Covid19 testinden geçtiler.

Teknik Heyet ve oyuncuların Covid19 Testi sonuçları negatif çıktığı öğrenildi.

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