Gaziantep’te 7 sektörden 4 bin 87 kişiye hijyen eğitimi verildi

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran’dan itibaren başlayan yeni normalleşme sürecinde vatandaşların sağlıklı koşullarda hizmet almasını sağlamak amacıyla yeni tip Korona virüse (COVİD19) karşı başlattığı “Fıstık Gibi” Projesi ile hizmet alanında 7 farklı sektörde 4 bin 87 kişiye eğitim verdi.

Dünyayı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisi altına alan Korona virüse karşı verilen ulusal mücadelede başlayan kontrollü hayat kapsamında Büyükşehir Belediyesi, virüsün bulaşma riskini vatandaşlara hizmet verilen alanlarda ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla büyükşehir, “Sağlıklı Lezzetin Başkenti” sloganıyla başlattığı Fıstık Gibi Projesi kapsamında başta gıda sektörü olmak üzere erkek berberleriyle kadın kuaförlerine, kasaplara, havuz işletmelerine, okul kantincilerine, müzisyenlere, halk otobüsü şoförlerine COVİD19 hakkında bilgi verildi, genel hijyen kuralları ve meslek gruplarına göre özel eğitimler ile denetimler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı tarafından sektörlerdeki 4 bin 87 çalışana verilen eğitimlerle pandemiye karşı alınacak tedbirler, kontrollü hayat doğrultusunda gelen yenilikler hakkında bilgilendirme yapıldı, nelere dikkat edilmesi gerektiğinin üstünde duruldu. Projeyle eğitimlerini tamamlayıp büyükşehir'in gerçekleştirdiği denetimleri geçen işletmeler, müşteriyle arasında güven bağı oluşturmayı hedefleyen karne niteliği taşıyacak “Fıstık Gibi Sertifikaları” almaya hak kazandı.

Eğitimler gıda sektöründe bulunan 86 restoran ve 1253 çalışanı, 672 erkek berberi, 683 kadın kuaförü, 247 kasap, 50 havuz işletmesi personeli, 572 okul kantini çalışanı, 471 müzisyen ile 139 halk otobüsü şoförünü kapsadı.



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