Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı yakıyor



Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)ADALET ve Kalkınma Partisi Şahinbey İlçe Başkanlığı´nın 7´nci olağan kongresinde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay´ın Belen ilçesinde çıkan yangına değinerek, "'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı yakıyorlar. Ciğerlerimizi yakıyorlar. Diyarbakır annelerimizin ciğerlerini yakıyorlar. O izmarit bile atmıyor diyenler nerede" dedi.

Şahinbey Parkı Amfi Tiyatro´da düzenlenen AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı 7´nci olağan kongresine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül´ün yanı sıra AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile teşkilat başkanları katıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ORMANLARIMIZI YAKIYOR

Tarör örgütlerinin ormanlarımızı yaktığını, özellikle terörle etkin mücadeleyi sürdürecekleri ifade eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı yakıyor. Ciğerlerimizi yakıyorlar. Diyarbakır annelerimizin ciğerlerini yakıyorlar. O 'izmarit bile atmıyor' diyenler nerede? Bunlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu bölge insanının en büyük sorunu PKK´dır. 'İzmarit bile atmıyor' diyenler kurban eti dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü´nün canını yaktılar. Bu mücadeleyi 83 milyon için milletimiz için vermeye devam edeceğiz. Bölge halkının oyunu aldıktan sonra milletin kapısının önüne çukur kazanlarla mücadele edeceğiz. Vatandaşla terörist ayrımını çok iyi yapacağız. Bu bölgenin insanı 1´inci sınıf vatandaştır. Terörle mücadelede çok güzel sonuçlar aldık. İnşallah zaferle de sonuçlandıracağız. Bölgede ret inkar asimilasyon politikasına biz son verdik" dedi.

AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Azerbaycan´ın haklı davasında sonuna kadar yanlarında olduklarını söyleyen Gül, "Azerbaycan´daki Karabağ çatışması ile ilgili Gül, "İki devlet tek millet anlayışıyla Azeri kardeşlerimizin yardımına yetişen Türkiye olmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanlarındayız. Karabağ özgürleşinceye kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Biz Libya´da, Suriye´de, Doğu Akdeniz´de ve Ege´de vatandaşlarımın menfaatini korumak için mücadeleye devam ederken bize `Sizin orada ne işiniz var´ diyenler bu mefkureyi anlamazlar. Ama milletimiz bunları çok iyi biliyor. Kılıçdaroğlu gelmiş `Tayyip Erdoğan birisinin önünde eğilmiş´ diyor. Sen kafanı kuma sapladığın için görmüyorsun. Erdoğan vesayetçilere, PKK´ya, cuntacılara, F-16´lara eğilmemiştir. Senin gerçekten kafanı kuma gömdüğün çok belli. Erdoğan yalnız Allah'ın huzurunda rükuda eğilir. Bu yaklaşımın muhalefet olarak ülkemize hiçbir faydası yok. Bu cılız yaklaşımlar iktidar alternatifi olan bir partiye yakışmıyor. Türkiye´de ana muhalefet sorunu olduğu çok bellidir. Biz onlara 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyoruz. Gaziantep´e yaklaşık 40 milyar yatırım yapıldı. Elbette Gaziantep de Recep Tayyip Erdoğan´ı yalnız bırakmadı ve bırakmayacak" diye konuştu.

`EN KRTİK ANLARDA UYKU TAKLİDİ YAPARLAR´

Muhalefeti işaret ederek, en kritik anlarda uyku numarası yaptıklarını ifade eden AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kandemir de şunları söyledi:

"Ne zaman yüreğimiz dara düşse ortadan kaybolurlar. En kritik zamanda uyku taklidi yaparlar. 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışırlar. Doğal gazı bulursunuz. 2 gün ses çıkaramazlar. Milletle sevinip hüzünlenemezler. Yalanı sıradanlaştırılırlar. Biz bunlara bakmayacağız. Biz haktan yana taraf olan, adaletin mücadelesini yürütenleriz. Bu muhalefete bakmayacağız. Cumhur İttifakı olarak el ele verdik. MHP ile Türkiye´nin geleceğine dair aşkımız sevdamız var. Karşımızda hangi ara bir araya geldiğini anlayamadığımız bir muhalefet var. 2023 seçimleri kolay olmayacak. Şahinbey bugün muhteşem bir sınav verdi. Fakat daha çok çalışmak gerektiğini karşımızdakilere bakarak çok daha iyi görüyoruz. Söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var"

Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde Avukat Hasan Teke tekrardan başkanlığa seçildi.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-10-11 14:30:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.