Adalet Bakanı Gül: "Türkiye’de hiç kimseye ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılamaz"

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı’nın 7’nci olağan kongresinde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’de yaşayan 83 milyon vatandaşın eşit olduğunu belirterek, Türkiye’de hiçbir vatandaşa ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılamayacağını söyledi.

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı 7’nci olağan kongresi düzenlendi. Merveşehir Stadyumunda düzenlenen kongreye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile teşkilat başkanları katıldı. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan kongrede divanın oluşturulmasının ardından konuşmalara geçildi.

Mevcut teşkilat başkanı Mehmet Yılmaz’ın ardından konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ilçeye yaptığı hizmetleri anlattı. Kongrede konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ilçeye yapılan hizmetler için Başkan Fadıloğlu’na teşekkür ederek Şehitkamil'in son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi.



“AK Parti en güçlü dönemini yaşıyor”

Büyük düşleri delice cesaretli olanların yapabileceğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti’nin çok büyük bir düşün hikayesi olduğunu vurguladı. Bu büyük öykünün sonlanmayacağını aktaran Kandemir, “Böyle bir ailenin ferdi olmak, sizin gibi dava insanlarıyla bir arada olmak çok büyük bir onurdur. Tayyip Erdoğan’la yol yürümek omuzlarımıza büyük bir yük yükler. Bu büyük bir mesuliyettir. Bizler ‘İman varsa imkan da vardır’ diyerek yola çıkan inandığı yoldan geriye dönmeyen aşk ve sevdayla çalışan bir teşkilatız. 19 yıl boyunca çok büyük imtihanlardan geçtik. AK Parti en güçlü olduğu dönemi yaşıyor. 19 yıl önce vesayetle mücadele edip meydan okuyarak yol yürüdük. Bugün geldiğimiz noktada sadece Türkiye’deki vesayete değil bütün dünyadaki vesayete meydan okuyoruz. Bu yeni yolu hep birlikte inşa ediyoruz. Bu yol yürüyüşünde çok çetin mücadelelerden geçtik. İstiyoruz ki biz mücadeleyi verirken içeride de ana muhalefet yerli ve milli dursun. Fakat bunlar yalanı elbise gibi üzerlerine giymişler. Hiç çekinmeden milletten utanmadan söylüyorlar. Maalesef bunların gönlü yok. Bunların zihni bulanıktır” dedi.



“AK Parti herkesin partisidir”

Kongrenin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, “AK Parti kurulduğu ilk gün Recep Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye’de hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak’ demişti. Aynen dediği gibi bu parti Türkiye’de devrimler yaptı. Emin adımla geleceğe doğru büyük bir başarıyla yürüyor. Türkiye’de AK Parti garibin, mazlumun ve ötekileştirilmiş kesimlerin sesi olmuştur. İnancından kimliğinden yaşayışından ötürü kim ötekileştiriliyorsa onunla yol yürümüştür. Talepleri merkeze taşıyarak bu şekilde siyaset yapmıştır. AK Parti bir bölgenin veya bir zümrenin partisi değildir. AK Parti tüm Türkiye’nin partisidir. Kim olursa olsun ‘Benim bir mağduriyetim var’ diyenin her daim yanında olmuştur. Nereden geldiğimizi unutmadan yolumuza yürümeye devam etmeliyiz. Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla beraber yürüdüğümüz bu yolda onları unutmadan yola devam etmek boynumuzun borcudur. Bugün birçok insanın gözyaşı ve duasıyla 20 yıldır Türkiye’ye hizmet ediyoruz. Dili dualı büyüklerimizin duasını unutmadan yola devam etmeliyiz. AK Parti herkesin partisidir” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’de hiçbir vatandaşa ikinci sınıf muamelesi yapılamaz”

Büyük ve güçlü hikayelerin büyük ve güçlü liderlerle yazılabileceğini kaydeden Gül, “Bugün Azerbaycanlı kardeşimiz hayal kurabiliyorsa bu Türkiye sayesindedir. Bu yolculuk büyük bir hikaye ile yoluna devam etmektedir. Her alanda adaleti, hukuku, hukukun üstünlüğünü en başta bir şiar olarak taşımalıyız. Adaleti unutursak çok büyük sıkıntıya düşeriz. Her alanda çok büyük zaferler elde ettik. Bugün hamdolsun daha büyük hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. Teröre göz açtırmadık. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Nerede doğarsa, yaşarsa yaşasın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi bir tarağın dişler gibi eşittir. Türkiye’de hiçbir vatandaşa ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmaya müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Gaziantep’in her zaman Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu vurgulayan Gül, “Şahin Bey’in, Şehit Kamil’in torunlarına teşekkür ediyorum. Siz hiçbir zaman onu yalnız bırakmadınız o da sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacak. Bizim siyasetimiz birlik beraberlik siyasetidir. Ana muhalefeti görüyorsunuz. Onların çapını görüyorsunuz. Biz onlara bakmadan Gaziantep’e Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz” diyerek konuşmasını bitirdi.

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