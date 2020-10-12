Mirallas'ın transferi dünya basınını şaşkına çevirdi Sosyal medyada 47 milyon kişi Mirallas transferini konuştu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mirallas'ın transferi dünya basınını şaşkına çevirdi Sosyal medyada 47 milyon kişi Mirallas transferini konuştu!

İHA

Mirallas'ın transferi dünya basınını şaşkına çevirdi Sosyal medyada 47 milyon kişi Mirallas transferini konuştu!

Gaziantep Futbol Kulübü’nün transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Kevin Mirallas’ın transferi dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Gaziantep FK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi de yaptığı açıklamada bir Gaziantepli olarak transferin etkisinden gurur duyduklarını ifade etti.
Sosyal medya platformları ve dijital haber siteleri üzerinden yapılan araştırmalarda, 47 milyon 652 bin 517 kişi, Kevin Mirallas’ın transferi hakkında etkileşimde bulundu. Gaziantep Futbol Kulübü tarafından hazırlanan Gaziantep’in simgelerinden baklava temasının kullanıldığı transfer açıklamasının ardından milyonlarca futbolsever, videoyla alakalı “böylesi daha önce görülmedi, bu inanılmaz” şeklinde yorumlarda bulundu. Yıldız futbolcu Kevin Mirallas transferi, başta Avrupa olmak üzere dünya basınında da geniş yer buldu. Dünya futbol kamuoyunun yakından takip ettiği transferle birlikte Gaziantep de dünyanın gündemine gelmiş oldu. Dünyaca ünlü haber siteleri de transferi manşetten yayınlarken, BBC haber platformu “Gaziantep, Kevin Mirallas transferini elinde baklavayla duyurdu” diyerek okuyucularına taşıdı.

GFK’nin sosyal medya hesapları rekor kırdı
Gaziantep Futbol Kulübünün resmi sosyal medya hesapları Kevin Mirallas transferinin ardından rekor etkileşim sayısına ulaştı. Transferin duyurulduğu tarih olan 5 Ekim ile 6 Ekim arasında yaklaşık 6 milyon kişiye erişildi. Taraflı tarafsız herkesi heyecanlandıran bu transferin ardından, Gaziantep’in de özellikle Avrupa çapında bir kez daha manşetlere taşınması tüm Gazianteplileri sevindiren bir başka gelişme oldu.
5 Ekim tarihinde sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konulardan biri olan Kevin Mirallas’ın transferiyle birlikte binlerce kişi “Artık Gaziantep Futbol Kulübü maçlarını takip edeceğiz” yorumlarını yaptı. İşte önde gelen spor sitelerinde yapılan o yorumlar:

BBC: "Gaziantep FK, Mirallas transferini elinde baklava tutarak duyurdu."
Football Joe: "Kevin Mirallas Gaziantep FK'da. Bu baklavanın ilk kez bir transfer duyurusunda kullanılması olabilir mi?"
Football Tweet: "Gaziantep FK, Kevin Mirallas'ın transferini bir tepsi baklava tutarken açıkladı. Muhteşem bir şey."
The Offside Rule: "İşte güne başlerken görmeyi hiç beklemediğimiz bir şey. Türk kulübü Gaziantep Everton'ın eski yıldızı Kevin Mirallas'ı duyurdu. Hem de elinde baklava ile."
Sphera Sports: "Mirallas Gaziantep'te. Transfer baklavayla duyuruldu."
TVine: "Mirallas’ın doğum günü baklavayla kutlandı! Gaziantep takımı, transfer duyurusunda geleneksel bir Türk karşılaşması tercih etti. Dünyaca ünlü futbolcu, dünyaca ünlü Gaziantep baklavasıyla duyuruldu."
Nieuwsblad: "Mirallas’ın transferine baklavalı kutlama. Muhteşem düşünce."
Oddschanger: "Bunu tek başına mı yiyeceksin Kevin? Mirallas Türkiye ekibi Gaziantep’e imza attıktan sonra baklava tutuyor."

Büyükekşi: "Şehrimiz adına gururluyuz"
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kevin Mirallas transferinin dünyada ses getirmesinden dolayı haklı bir gurur yaşadıklarını dile getirdi. Mirallas’ı kadroya katabilmek adına uzun süredir titiz bir çalışma yaptıklarını söyleyen Büyükekşi, “Kevin Mirallas kariyeri boyunca gösterdiği performansla adını Avrupa’ya kanıtlamış bir futbolcudur. Kariyerinde sayısız başarılara sahip. Bizlerde şehrimizi her zaman başarılarıyla adından söz ettirebilmek adına yoğun çaba gösteriyoruz. Kendisinin transferi için yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte oldukça titiz bir çalışma içerisine girdik ve sonunda takımımıza kazandırmayı başardık. Transferin ardından Avrupa ve Dünya’da ses getirmeyi elbette bekliyorduk ancak biz şehrimizin simgelerinden olan baklavamızı da bir kez daha duyurmayı başardık. Kevin Mirallas transferi sadece kulübümüz için değil şehrimiz için de büyük bir etki oluşturdu. Dünyanın hemen hemen her noktasında yapılan yorumları gördükçe bir Gaziantepli olarak haklı bir gurur yaşıyoruz. Umut ediyorum ki Mirallas, bundan sonra sahada göstereceği performansla adından söz ettirmeye devam edecek. Gerçekten çok düzgün bir karakter ve inanılmaz bir futbolcuyu aramıza kattık. Takımımızdaki tüm futbolcularımızla birlikte bu sezon çok başarılı bir Gaziantep Futbol Kulübü izleteceğimize inanıyorum” dedi.

“Gaziantep futbol ile de dünya gündemine gelecek”
Gaziantep’in gastronomisi, sanayisi ve binlerce yıllık tarihi ile dünya çapında haklı bir üne sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükekşi, Gaziantep’in futbol ile de dünyada konuşulmasını hedeflediklerini ifade etti. Büyükekşi, “Bir sanayi kenti olan Gaziantep, dünyanın 180’e yakın ülkesine ihracat yapıyor. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 5. şehriyiz. Aynı zamanda bir gastronomi şehriyiz. Dünyanın lezzet başkentiyiz. Hedefimiz Gaziantep denilince sanayi, gastronomi ve tarihi güzelliklerin yanında futbolun da akla gelmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep’i ve Gaziantep’in değerlerini dünyaya taşıyacağız”
Gaziantep’in dünya çapında daha fazla tanınmasının kentteki ekonomik kalkınmayı ve özellikle de turizmin gelişmesini hızlandıracağını söyleyen Büyükekşi, “Futbol, ülkeler ve şehirler için en etkili tanıtım araçlarının başında yer almaktadır. Binlerce yıllık tarihimiz, sanayimiz ve gastronomimizle dünyanın ilgisini çeken şehrimizin futbol ile de dikkatleri üzerine toplaması Gaziantep’in tanıtımı ve dolayısıyla da ekonomisinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Gaziantep Futbol Kulübü olarak şehrimizin tüm dünyada daha fazla tanınması için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Oynayacağımız güzel ve sonuç getiren futbol ile Gaziantep’i ve değerlerimizi dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Taraftarımız bize güvensin, desteğini arttırsın. Taraftarımızın da desteği ile herkesin gurur duyacağı bir takım olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay’dan ANKA Hastanesine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Kızılay’dan ANKA Hastanesine anlamlı ziyaret
Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı yakıyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' ...
Hamza, gölete fırlattığı sopayı almak isterken boğuldu
YEREL HABERLER Hamza, gölete fırlattığı sopayı almak isterken ...
(Görüntülü) Bakan Gül 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı yakıyor-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Gül 'Kandil'de yere izmarit bile ...
Adalet Bakanı Gül: "Türkiye’de hiç kimseye ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılamaz"
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül: "Türkiye’de hiç kimseye ikinci ...
Şahinbey Belediyesi’nden Araban’a semt pazarı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi’nden Araban’a semt pazarı
Yer fıstığı rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Yer fıstığı rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü ...
Küçük çoban serinlemek için girdiği gölette boğuldu
YEREL HABERLER Küçük çoban serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı yakıyor
YEREL HABERLER Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' ...
Magandalara droneli denetim
YEREL HABERLER Magandalara droneli denetim
Çatıdan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Bakan Gül: "Terör örgütü ciğerlerimizi yakıyor"
YEREL HABERLER Bakan Gül: "Terör örgütü ciğerlerimizi yakıyor"
Antep Fıstığı lisanslı depoda ilk ürün alımı gerçekleştirildi GTB Meclis başkanı Ahmet Tiryakioğlu: "Antep Fıstığı lisanslı depo üreticilerimize güvenli, sağlıklı ve sigortalı depolama imkanı sağlamakta" GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı "Lisanslı depoda ürünler labaruvarda analiz edilerek, ön temizleme işlemenine tabi tutulduktan sonra depolanmakta"
YEREL HABERLER Antep Fıstığı lisanslı depoda ilk ürün alımı ...
Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümünü, adli tıp raporu aydınlatacak
YEREL HABERLER Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümünü, adli ...
Gaziantep’te 7 sektörden 4 bin 87 kişiye hijyen eğitimi verildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 7 sektörden 4 bin 87 kişiye hijyen ...
Zehirlenen köpek sağlığına kavuşuyor
YEREL HABERLER Zehirlenen köpek sağlığına kavuşuyor
Merinossporlu oyuncular testten geçti
YEREL HABERLER Merinossporlu oyuncular testten geçti
Maske takmayan bin 30 kişiye ceza yağdı
YEREL HABERLER Maske takmayan bin 30 kişiye ceza yağdı
Yöneticilik gelişim programı “SAHA MBA” GSO’da başladı
YEREL HABERLER Yöneticilik gelişim programı “SAHA MBA” GSO’da ...
‘Baraj’ dizisinde geçen sahne Gaziantep’te gerçek oldu
YEREL HABERLER ‘Baraj’ dizisinde geçen sahne Gaziantep’te gerçek ...
Araban’a kapalı pazar yeri
YEREL HABERLER Araban’a kapalı pazar yeri
Gaziantep'te 1030 kişiye koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1030 kişiye koronavirüs cezası
Akaryakıt tankerinde, 100 kilo kubar esrar ele geçti
YEREL HABERLER Akaryakıt tankerinde, 100 kilo kubar esrar ele geçti
Akaryakıt tankerinde, 100 kilo kubar esrar ele geçti
YEREL HABERLER Akaryakıt tankerinde, 100 kilo kubar esrar ele geçti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X