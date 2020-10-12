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Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması tehlikeli yolculukla başladı Bir motosiklette bir veli 3 öğrenci

İHA

Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması tehlikeli yolculukla başladı Bir motosiklette bir veli 3 öğrenci

Gaziantep’te bir veli, 3 çocuğunu yüz yüze eğitime motosikletle getirdi. Korona virüsten korunmak için maske takan veli ve çocuklarının kask takmamaları ise bir başka tehlikeye davetiye çıkarttı.
Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ara verilen yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı. Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması için bugün okullarda alınan tedbirlerle ilk ders zili çaldı.
Gaziantep’te alınan tedbirlerle ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Okulun ilk gününde tehlikeli görüntüler de ortaya çıktı. Bir veli, kask dahi takmadan üç çocuğunu motosikletle okula getirdi. Covid19 nedeniyle uzun süredir okullardan uzak kalan öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlemlenirken, bazı öğrenciler ise öğretmenlerinin kronik rahatsızlığı olduğu için heyecanla geldikleri okullarından eve geri dönmek zorunda kaldı.
Okul bahçesine gelen veliler ise Okul Müdürü tarafından sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmeleri için uyarıldı. Öğrenciler okunan İstiklal Marşı'nın ardından çalan ilk ders ziliyle sınıflara alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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