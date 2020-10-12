Gaziantep Kolej Vakfı Okullarında yüz yüze eğitim başladı

Gaziantep Kolej Vakfı Okullarında 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıf ile 8’nci sınıf ve 12’nci sınıf öğrencileri de yüz yüze eğitime geçti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararı doğrultusunda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında da yüz yüze eğitim başladı. İlkokul 2’nci, 3’ncü, 4’ncü ile 8’nci sınıf ve 12'nci sınıf öğrencileri ile öğretmenler Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kurallara bağlı olarak yüz yüze eğitime başladı.

“Bütün tedbirler alındı”

Öğrencilerin ve öğretmenlerin mutlulukları gözlerinden okunurken GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenad Onan alınan önlemlere dikkat çekerek “Türkiye genelinde olduğu gibi kurumlarımızda da Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği sınıflar ve kurallar uygulanarak yüz yüze eğitime başladık. Okula gelen öğrencilerimizin HES kodları kontrol edildikten sonra ateş ölçümleri ve dezenfektan kabininden geçişleri sağlandı. Sınıflarımız pandemi kurallarına uygun olarak sosyal mesafe göz önüne alınarak dizayn edildi. Yüz yüze eğitim öncesi öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve çalışanlarımız bu süreçte uyulması gereken kurallarla ilgili eğitimlerini aldı. Okulumuz bünyesinde görev yapan sağlık ekibimiz de sürekli öğrenci ve çalışanlarımızın gerek ateş ölçümleri gerekse sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Kurallara uyulması halinde ülke ve dünya genelinde insanlığın bu hastalıktan kurtulacağına ve yaşamların her anlamda normale döneceğine inanıyoruz. Yüz yüze eğitimin hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

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