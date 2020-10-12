Başkan Şahin Başkent Kulisi’nde soruları yanıtladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şahin Başkent Kulisi’nde soruları yanıtladı

İHA

Başkan Şahin Başkent Kulisi’nde soruları yanıtladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan gazeteci yazar Mehmet Acet’in sunduğu Başkent Kulusi programında pandemi ve sonrası, TEKNOFEST, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) çalışmaları hakkında soruları yanıtladı.
Dünyayı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı verilen ulusal mücadelede yapılan çalışmalar, şehir ekonomisine etkisi ve salgın sonrası yeni kurulacak düzende neler yapılması gerektiği ile ilgili soruları gazeteci yazar Mehmet Acet’in Başkent Kulusi programında yanıtlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi sonrası için TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalara başlanıldığını ifade eden Başkan Fatma Şahin, artık yerel yönetimlerin dünyadaki gelişmeleri iyi okuması gerektiğini ifade etti. Yenilenmenin önemini vurgulayan Başkan Şahin, Gaziantep’te pandemi sürecinde çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini, süreç sonrasında yeni hedefler konulduğunu aktararak, gıda güvenliği, doğanın korunması, sanayinin yüksek teknolojiye geçişi ve yeni turizm trendlerine göre şehrin yapılanmaya başladığını aktardı.
“Teknofest için 1 sene hazırlanıldı”
2427 Eylül tarihleri arasında ilk defa İstanbul dışında Gaziantep’te gerçekleşen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020’ye değinen Başkan Şahin, bir festivalin ötesinde bir paradigma değişimi olduğunu vurgulayarak gençlere hayallerini yapabilecek özgüveni sağladığını belirtti. 1 sene TEKNOFEST için hazırlanıldığını söyleyen Şahin, gelenlerin şehirden memnun ayrıldıklarını aktardı.
“Tarım çok önemli hale geldi”
Başkent Kulisi Programı’nda pandemi sonrası için yapılan çalışmaları detaylandıran Başkan Fatma Şahin, “Dünya’nın 10’uncu ekonomisi olmak için yerel yöneticilerin değişimleri iyi okuması gerektiğini, sadece Ankara, İstanbul ile başarının yakalanamayacağını vurgulayarak, “‘Pandemi sonrası ne yapılacak’ bunu düşündük. Artık doğayı ve çevreyi iyi korumak, karbondioksit salınımını azaltmak ve ‘Sıfır Atık’ çok önemli hale gelecek. Antarktika’ya giden biri olarak oradaki buzulların nasıl erdiğini gördüm. Bu erime iklim değişikliği açısından çok büyük alarm veriyor. Virüs bugün Korona, yarın başka bir isimle tekrar çıkabilir. Biz buna karşı doğayı korumamız gerekiyor. Onu korumazsak insanı koruyamıyoruz. Bir diğer başlık ‘gıda güvenliği’. Tarım çok önemli hale geldi. Biz belediyemizde Tarımsal Hizmetler ve Gıda Dairesi Başkanlığı’nı daha da kuvvetlendirdik. TBB’de kurulacak yeni düzende kim ne yapacak, kooperatif sisteminin güçlenmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü çalışma modelini çalışmak gerekiyor. Toprak çok önemli. Sağlıklı ve güvenli şehirler kavramları çok önemli hale geldi. ‘Şehrin ne kadar sağlıklı, ne kadar güvenlisin?’ artık tank tüfekle sınırı koruyamıyorsun, siber güvenlik de daha önemli hale geldi. Her kavram üzerinde kendi kendine yetmek çok elzem oldu. Pandemi sonrasında rekabet etme gücünü yüksek tutmazsak, bu terminolojilerin için iyi doldurmazsak yarın hedeflere ulaşmada çok zorlanırız” diye konuştu.
“Kimsenin kımıldamadığı yerde biz turizm çalıştayı yaptık”
Pandemi döneminde Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalara değinen Şahin, sokakların boşaldığı günlerde altyapı sıkıntılarını gidermek için bir fırsat olarak değerlendirildiğinin altını çizerek, “Gaziantep’te ‘Pandemide herkes durdu şehir koştu’ deniyor. O kadar sıkıntılı caddeler vardı ki bir saat bile trafik akışını durduramıyorduk. Bütün şehri şantiyeye dönüştürdük. Hızlı bir şekilde bunu yönettik. Her krizin fırsatları var. Önemli olan bu krizi fırsata çevirme, kapasiteyi hızlı tutma. Şehrimde iki şeyi ön plana alarak hızlıca yaptık. Bunlar sanayiyi hızlıca yüksek teknolojiye geçirme ve kültür turizmi. Kimsenin kımıldamadığı yerde biz Turizm Çalıştayı yaptık. Pandemi sonrası yeni kurulan düzende kültür turizmi nereye gidiyor?’ diye sorduk. Birincisi karavan turizmi. Artık insanlar büyük otellere gitmek istemiyor. Bir tek kendini koruyan karavan turizmi. Bölgemizde Adıyaman’da yer var, bir de Mersin’de oluşturulmuş. Hızlıca karavan nerede olur diye sorduk yeşil alanların içerisini tespit ettik. Karavana ne lazım dedik ve bunun altlığını oluşturduk ve networke girdik. Bir diğer başlığımız kanyon turizmi. Doğal ve doğallık çok önemli. Bu terminolojiyi yakalayıp ihtiyaç ve talepleri görmek önemli” diye konuştu.
“Sağlıkta yapılan yatırımların bu zor dönemde faydalarını gördük”
Programda pandemi sürecinde TBB ve Gaziantep’te yapılanlara değinen Başkan Şahin, Avrupa’da ki belediyeler birliği ile görüşüldüğünde sağlık sisteminin yönetirken şehir ve ülke ekonomisini durdurulamaması gerektiğini belirttiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Bu büyük salgın yönetilebilirken, şehir ekonomisini, ülke ekonomisini stabil tutamazsanız beraberinde farklı krizlere neden oluyor. Avrupalılar güçlü bir liderlik sergilendiğini ve hızlı kararlar aldığımızı söylediler. Dünya Sağlık Örgütü ne yapacağız demeden burada bilim kurulu oluştu. Türkiye’nin sağlıkta yaptığı yatırımları da bu zor dönemde ne kadar faydalı olduğunu gördük. Bizde sosyal devlet olarak herkesi sağlık güvenliği şemsiyesi altına alınıyor. Koordinasyonu iyi sağladık. Birçok genelge çıktı. Ete kemiğe bürünmesi için uygulamayı yapmanız gerekiyor. Şehirlerde bu işi yapacak olan birimler arası koordinasyon varsa bu başarılabiliyor. Vali ve belediye başkanının sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla iyi iletişim kurması, bu birimler arası koordinasyonda birlikte çalışma modelinin oluşturulması gerekiyor. TBB’de bu sistem diğer siyasi partilerle encümende bir sorun olduğunda hemen toplandık ve herkes çözüm fikirlerini söyledi bir karar alındı. Kararlarımızı yetkililere ilettik.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Gaziantep Kolej Vakfı Okullarında yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı Okullarında yüz yüze eğitim ...
Polisler çocuk dilencileri topladı
YEREL HABERLER Polisler çocuk dilencileri topladı
Gaziantep’te 10 kilo bonzai yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 10 kilo bonzai yakalandı
Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü, kaçan sürücü aranıyor
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü, kaçan sürücü ...
Amatör spora yatırımın meyveleri toplanıyor Fadıloğlu: “Mevki planlaması titizlikle yapılıyor” Spor tesislerinde amatör spor haftası coşkusu yaşandı
YEREL HABERLER Amatör spora yatırımın meyveleri ...
Adam Voleybol galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Adam Voleybol galibiyetle başladı
GTO'dan Hatay'a destek "Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım: "Hatay hepimizin şahsi meselesidir” "Hatay’ı yeniden ağaçlandırmaya hazırız”
YEREL HABERLER GTO'dan Hatay'a destek "Gaziantep Ticaret Odası ...
Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması tehlikeli yolculukla başladı Bir motosiklette bir veli 3 öğrenci
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması tehlikeli yolculukla ...
Mirallas'ın transferi dünya basınını şaşkına çevirdi Sosyal medyada 47 milyon kişi Mirallas transferini konuştu!
YEREL HABERLER Mirallas'ın transferi dünya basınını şaşkına ...
Kızılay’dan ANKA Hastanesine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Kızılay’dan ANKA Hastanesine anlamlı ziyaret
Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı yakıyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' ...
Hamza, gölete fırlattığı sopayı almak isterken boğuldu
YEREL HABERLER Hamza, gölete fırlattığı sopayı almak isterken ...
(Görüntülü) Bakan Gül 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı yakıyor-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Gül 'Kandil'de yere izmarit bile ...
Adalet Bakanı Gül: "Türkiye’de hiç kimseye ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılamaz"
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül: "Türkiye’de hiç kimseye ikinci ...
Şahinbey Belediyesi’nden Araban’a semt pazarı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi’nden Araban’a semt pazarı
Yer fıstığı rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Yer fıstığı rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü ...
Küçük çoban serinlemek için girdiği gölette boğuldu
YEREL HABERLER Küçük çoban serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı yakıyor
YEREL HABERLER Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' ...
Magandalara droneli denetim
YEREL HABERLER Magandalara droneli denetim
Çatıdan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Bakan Gül: "Terör örgütü ciğerlerimizi yakıyor"
YEREL HABERLER Bakan Gül: "Terör örgütü ciğerlerimizi yakıyor"
Antep Fıstığı lisanslı depoda ilk ürün alımı gerçekleştirildi GTB Meclis başkanı Ahmet Tiryakioğlu: "Antep Fıstığı lisanslı depo üreticilerimize güvenli, sağlıklı ve sigortalı depolama imkanı sağlamakta" GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı "Lisanslı depoda ürünler labaruvarda analiz edilerek, ön temizleme işlemenine tabi tutulduktan sonra depolanmakta"
YEREL HABERLER Antep Fıstığı lisanslı depoda ilk ürün alımı ...
Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümünü, adli tıp raporu aydınlatacak
YEREL HABERLER Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümünü, adli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X