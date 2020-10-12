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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Romatizma en fazla kadınlarda görülüyor

İHA

Romatizma en fazla kadınlarda görülüyor

Romatoloji alanında gerçekleştirdiği tanı ve tedavi yöntemleri ile bölgede referans hastane olma özelliği ile öne çıkan Medical Park Gaziantep Hastanesi, hastaları, hekimleri ve çalışanları 12 Ekim Dünya Artrit Günü’nde bir araya gelerek Artrit Hastalığına dikkat çekti.
Medical Park Gaziantep Hastanesi, Romatoloji Uzmanları Prof. Dr. Ahmet Mesut Onat ve Doç. Dr. Bünyamin Kısacık Artrit hakkında hastalara ve hastane çalışanlarına bilgi verdiler. Romatoloji Kliniği’nin yanı sıra, hastane genelini kapsayan etkinlik, hastane çalışanları ve hastalar tarafından oldukça ilgi gördü.
Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, artrit’in en fazla 20 ile 40’lı yaşlarda ve sıklıkla kadınlarda görüldüğünü söyledi.
Kısacık, Artrit rahatsızlığında eklemlerdeki ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı ile öne çıktığını belirterek artrit hastalığın her eklemde görülmesine karşın sıklıkla diz ve el bileğinde görüldüğünü kaydetti.
Hastalar tutulan eklemin hareketinde büyük zorluk yaşadığını belirten Kısacık, “Ayrıca sabahları daha fazla olmak üzere eklem hareketleri kısıtlı olur. Rahatsızlığın önemli bir diğer özelliği de hastaların sabahları daha şiddetli uyanması ve hareketle yakınmalarının gerilemesidir. Bazen tek bir eklemde artrit olurken bazen de tüm el ayak eklemlerinde artrit görülebilir. Artrit genç yaşlı hemen herkeste görülebilir. Ancak sıklıkla 2040 yaş arasındaki kişilerde biraz daha fazla olarak özellikle kadınlarda sıklıkla görülür” dedi.
Medical Park Gaziantep Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık Artrit iltihaplı romatizmal hastalıkların bulgusu olduğunun altını çizerek, Romatizmal hastalıkların neredeyse tamamında artrit görülebildiğini sözlerine ekledi.
Doç. Dr. Kısacık ’’Her romatizmal hastalıkta kendine özgü eklem tutulumu olur. Ancak artrit sadece romatizmal hastalıklarda olmaz. Birçok infeksiyon, kanser ilişkili durumlar ve hatta tedavilerde kullanılan ilaçlar dahi artrite neden olabilir. Artrit tanısı genellikle kolaydır. Romatoloji uzman hekimleri, hastaların tüm eklemlerini değerlendirir ve muayene sırasında tanıyı koyar. Ancak çok nadir olarak muayenede saptanamayan artritler için ultrason ve MR gibi görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır‘’ ifadelerini kullandı.
Artrit tedavisi Nasıl Olur?
Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, Artrit rahatsızlığının muayene ile tespit edilmesinin ardından altta yatan hastalığın adının konulmasının tedavinin en önemli aşaması olduğunu vurgulayarak tedavinin tamamının saptanan hastalığa göre yapılması gerektiğinin önemine değindi.
Kısacık, ‘’Bazı durumlarda mevcut bulgular artrit tanısını koymada yetersiz kalabilir. Bu durumlarda hastanın yakınmalarını giderici ilaçlar kullanıp tanı için yeterli bulgu oluşması beklenebilir. İltihap giderici ilaçlardan biyolojik tedavilere kadar birçok ilaç tedavide kullanılabilir. Sonuç olarak; artrit önemli ve bir an önce tanısının konması gereken bir bulgudur. Artritli kişilerin ailelerinde bu bulgunun çıkma ihtimali daha çok olduğu için aynı aile fertlerindeki yakınmalar için uyanık olmak gerekir ’’ açıklamasında bulundu.

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